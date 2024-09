TANA LIBERA TUTTI! - A CAUSA DEL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI, IL GOVERNO INGLESE LIBERA 1700 DETENUTI. TRA LORO NON CI SONO GALEOTTI CONDANNATI PER OMICIDIO, TERRORISMO O VIOLENZE DOMESTICHE - IL GOVERNO LABURISTA DI STARMER VIENE ACCUSATO DAI TORY DI METTERE A RISCHIO LA SICUREZZA DEL PAESE, MA L'ESECUTIVO ADDOSSA LA COLPA AI GOVERNI PRECEDENTI, CHE NON SONO INTERVENUTI PER ADEGUARE LE CARCERI (SULL'ORLO DEL COLLASSO) - VIDEO

detenuti scarcerati in inghilterra 4

(ANSA) - E' scattato oggi il piano annunciato fin da luglio dal governo laburista di Keir Starmer per affrontare l'emergenza del sovraffollamento nelle prigioni britanniche - suggellata dal record storico della popolazione carceraria nel Regno registrato ad agosto - attraverso il rilascio anticipato di migliaia di reclusi. Il piano, delineato dalla ministra della Giustzia, Shabana Mahmood, prevede un taglio dal 50 al 40% del totale della pena minima da scontare per poter ottenere il beneficio della libertà condizionata.

Un provvedimento esteso a tutti i detenuti non condannati per reati di omicidio, violazione della legge sul terrorismo o violenze sessuali e domestiche. E che per ora porterà alla scarcerazione immediata di 1700 galeotti. La questione ha scatenato una rovente polemica con l'opposizione conservatrice, che ha accusato il governo Starmer di mettere a rischio la sicurezza dei britannici. Il premier e i suoi ministri hanno replicato denunciando l'eredità ricevuta dal potere Tory, al potere fino a poco più di due mesi fa, e additando i mancati interventi sulle infrastrutture carcerarie come "il peggiore scandalo" dei governi precedenti.

keir starmer a downing street

Le autorità penitenziarie evocano da parte loro un sistema sull'orlo del collasso, con un'occupazione delle celle "prossima al 100%". Mentre alcuni ministri citati dai media parlano delle scarcerazioni come di "una decisione difficile", rivendicando tuttavia la necessità di prendere in considerazione qualunque soluzione realistica: inclusa, stando ad anticipazioni rimbalzate sulla stampa, quella di negoziati avviati con Paesi alleati che dispongono di spazi carcerari liberi come la piccola Estonia, dove potrebbe essere trasferita a pagamento una quota di detenuti britannici in esubero.

detenuti scarcerati in inghilterra 1 detenuti scarcerati in inghilterra 2 detenuti scarcerati in inghilterra 3 KEIR STARMER - ILLUSTRAZIONE DEL FINANCIAL TIMES Keir Starmer detenuti scarcerati in inghilterra 5