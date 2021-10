9 ott 2021 19:31

TATANGELO MEJO DE OSCAR WILDE E PARIS HILTON - "L'IMPORTANTE NELLA VITA E' NON PASSARE INOSSERVATI" - LA CANTANTE RISPONDE COSI' ALLA PIOGGIA DI CRITICHE PER IL SUO PROGRAMMA "SCENE DA UN MATRIMONIO" - E POI CONFESSA DI SOGNARE SANREMO: "SAREBBE UNA SODDISFAZIONE ENORME. NON MI E' MAI ARRIVATA UNA PROPOSTA COME CO-CONDUTTRICE ANCHE SE DA QUALCHE ANNO GIRA IL MIO NOME"...