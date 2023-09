29 set 2023 10:22

TAXI AMARI – TRA FILE INTERMINABILI E ATTESE ETERNE, LA SITUAZIONE DELLE AUTO BIANCHE A ROMA È DISASTROSA, E ORA ANCHE I VIP SCENDONO IN CAMPO – ENRICO MONTESANO: “MI MUOVO SOLO CON I TAXI E IN QUALCHE OCCASIONE MI SONO TROVATO DISPERATO. HO CHIAMATO DUE-TRE COMPAGNIE E NON C’ERANO VETTURE. PER UNA CITTÀ COME ROMA È CONTROPRODUCENTE” – L’ATTRICE SIMONA MARCHINI: “AUMENTARE I TAXI NON È UN TABÙ. MI APPELLO AL SENSO CIVICO DEI TASSISTI” (ALLORA STAI FRESCA…)