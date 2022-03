LA TECNOLOGIA UCCIDE - SECONDO UNO STUDIO DI YALE, NEGLI STATI UNITI L'AUTOMAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI HA PORTATO A UN AUMENTO DEI SUICIDI E DELLE MORTI PER OVERDOSE - PER OGNI MACCHINA INDUSTRIALE INSTALLATA TRA IL 1993 E IL 2007, I RICERCATORI HANNO SCOPERTO CHE TRA I 45 E I 54 ANNI CI SONO STATI 8 DECESSI IN PIU' OGNI 100.000 MASCHI E 4 OGNI 100.000 FEMMINE...

Dagotraduzione da Study Finds

La morte per colpa dei robot potrebbe sembrare una causa insolita, ma da quando i robot hanno sostituito le persone negli stabilimenti, c'è stato un aumento dei suicidi e delle overdose di droga, specialmente nelle persone tra i 45 e i 54 anni. Un nuovo studio ha trovato un legame tra l'automazione del manifatturiero statunitense e un aumento del tasso di mortalità tra gli adulti della classe operaia.

L'automazione è in parte responsabile del calo dei posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti. Ricerche precedenti hanno stimato una perdita da 420.000 a 750.000 posti di lavoro durante gli anni tra il '90 e il 2000, la maggior parte dei quali erano posti di lavoro nel settore manifatturiero.

«Per decenni, i produttori negli Stati Uniti si sono rivolti all'automazione per rimanere competitivi in un mercato globale, ma questa innovazione tecnologica ha ridotto il numero di posti di lavoro di qualità disponibili per gli adulti senza una laurea, un gruppo che ha dovuto affrontare un aumento della mortalità negli ultimi anni», afferma in un comunicato stampa l'autore principale Rourke O'Brien, assistente professore di sociologia alla Facoltà di arti e scienze di Yale. «La nostra analisi mostra che l'automazione ha un impatto sulla salute delle persone sia direttamente, riducendo l'occupazione, i salari e l'accesso all'assistenza sanitaria, sia indirettamente, riducendo la vitalità economica della comunità più ampia».

Il team ha monitorato le industrie statunitensi che sono passate all'automazione tra il 1993 e il 2007. Quindi, ha sovrapposto queste tendenze ai dati sui certificati di morte statunitensi nello stesso periodo di tempo per stimare il tasso di mortalità degli adulti in età lavorativa in quelle contee e il modo in cui sono morti.

Per ogni robot industriale ogni 1.000 lavoratori, ci sono stati circa 8 decessi in più ogni 100.000 maschi tra i 45 e i 54 anni. Ci sono stati anche 4 decessi in più ogni 100.000 femmine nella stessa fascia di età.

Un'associazione trovata nello studio includeva un aumento elevato dei suicidi tra gli uomini di mezza età. Hanno anche associato l'aumento dell'automazione con i decessi per overdose di droga tra uomini e donne tra i 20 e i 29 anni. In particolare, l'automazione sembrava aver contribuito a un aumento del 12% della mortalità per overdose di droga tra gli adulti in età lavorativa. C'erano anche prove di posti di lavoro persi e salari più bassi causati dall'automazione che si collegava a un aumento di omicidi, cancro e malattie cardiache.

Una delle ragioni dietro l'aumento dei decessi è l'incapacità di avere un reddito accessibile. Gli autori dello studio affermano che i governi con risorse come i programmi di sicurezza sociale, salari minimi più elevati e un accesso limitato ai programmi di prescrizione di oppioidi possono indebolire gli effetti dell'automazione sulla salute delle persone.

«I nostri risultati sottolineano l'importanza della politica pubblica nel sostenere gli individui e le comunità che hanno perso il lavoro o hanno visto tagliare i loro salari a causa dell'automazione», ha affermato Atheendar S. Venkatarmani, autore senior dello studio. «Una forte rete di sicurezza sociale e politiche del mercato del lavoro che migliorino la qualità dei posti di lavoro disponibili per i lavoratori senza un diploma universitario possono aiutare a ridurre le morti per disperazione e rafforzare la salute generale delle comunità, in particolare quelle nel cuore industriale della nostra nazione».

Lo studio è disponibile per la lettura sulla rivista Demography.