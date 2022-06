3 giu 2022 14:54

I TEDESCHI MANDANO MUSK FUORI DI TESLA - DOPO L'INVITO A TORNARE AL LAVORO IN PRESENZA DI ELON MUSK, IL SINDACATO DELLO STABILIMENTO IN SASSONIA DELLA CASA AUTOMOBILISTICA HA FATTO SAPERE CHE "CHIUNQUE NON SIA D'ACCORDO CON QUESTE RICHIESTE UNILATERALI E VOGLIA OPPORSI, IN GERMANIA HA IL POTERE DEI SINDACATI ALLE SPALLE, COME PREVISTO DALLA LEGGE"