29 mar 2022 19:29

TELENOVELA "BRIATORE IMBOTTIGLIATO SULLA A-10", TERZA PUNTATA - IL "BULLONAIRE", CHE AVEVA SBROCCATO CONTRO LE CODE, SCRIVE A DAGOSPIA PER RISPONDERE ALL'AD DI AUTOSTRADE: "RINGRAZIO ROBERTO TOMASI PER IL SUO L’INVITO A VISITARE INSIEME I CANTIERI AUTOSTRADALI, LO INCONTRERÒ MOLTO VOLENTIERI" - "HO SUBITO UN PICCOLO INTERVENTO AL TENDINE CHE MI TERRÀ IN CONVALESCENZA, MA NON APPENA STARÒ MEGLIO SARÒ LIETO DI SENTIRE LE SUE SPIEGAZIONI SULL’AVANZAMENTO DEI LAVORI" - "AH… PRECISO ANCHE CHE PER IL COSTO DELLA BENZINA NON DEVE PREOCCUPARSI… FAREMO A METÀ!"