«Ciao a tutti, è da quaranta minuti che siamo bloccati sull’autostrada vicino a Savona. E’ uno scandalo, è uno schifo, veramente. Sono due anni e mezzo che c’è questa situazione. Pensate se succedesse qualcosa, se qualcuno stesse male: qui muore».

Non usa mezzi termini, come già fatto in passato, l'imprenditore cuneese Flavio Briatore, che ieri, in coda sull'A10 nei pressi di Savona, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram raccontando l'odissea dal principato di Monaco a Milano: per poco più di 300 chilometri di strada, Briatore, così come tanti altri automobilisti, ci ha messo sei ore.

Di qui l'appello ai vertici di Autostrade: «Allora io mi chiedo - ha detto - Gente di autostrade, abbiamo Tomasi (Roberto, ceo di Austrade), perché non prende una macchina e porta il dottor Mari (Luciano, il presidente), ex banchiere Imi, e si fanno un bel giro sulle autostrade e capiscono che cazzo stanno gestendo qui, questi due qui. Io quando c’è un problema in azienda vado e metto le mani dentro, loro non mettono le mani dentro, perché è due anni e mezzo che è così. Lavori in corso non se ne vedono...No, scusate, ho visto un signore con la tuta da lavoro con un pennello e un secchiello di vernice: non credo che sia lui a risolvere i problemi».

«Ma io mi auguro che Tomasi venga e capisca che roba sta gestendo, e si porti in macchina anche il presidente Giuliano Mari. E’ uno scandalo, è gestita da gente incapace. Perché non è possibile chiudere tutto, dovrebbero chiudere in base all’avanzamento lavori ecc. ecc. Guardate, è una roba scandalosa - conclude -. Prendetevi una macchina tutti e due, la benzina la pago io se avete dei problemi, e venite a vedere… e fate pagare anche il biglietto! E’ una follia, incapaci, è una follia».

