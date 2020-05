A TENERE A GALLA VENEZIA CI PENSA TOM CRUISE – L’ATTORE SI RIFIUTA DI GIRARE “MISSION IMPOSSIBLE 7” IN UN’ALTRA LOCATION PERCHÉ “VUOLE CHE I SUOI MILIONI ARRIVINO IN UNA DELLE AREE PIÙ COLPITE DAL COVID –19 PER AIUTARLA A RIPRENDERSI” - IL SET, CHE SI SNODAVA DALL’HOTEL GRITTI AL CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO FINO A PIAZZA SAN MARCO, ERA GIÀ IN FASE DI PREPARAZIONE QUANDO L’EPIDEMIA NE HA COSTRETTO LO STOP… VIDEO

Camilla Gargioni per "www.corriere.it"

tom cruise 1

«Tom si rifiuta di girare da un’altra parte, vuole che i suoi milioni arrivino in una delle aree più colpite dal Covid –19 per aiutarla a riprendersi».

Secondo una fonte anonima del tabloid inglese «The Sun», l’attore americano Tom Cruise sarebbe pronto a tornare il prima possibile a Venezia nei panni dell’agente Ethan Hunt per riprendere, o meglio, iniziare le riprese previste a fine febbraio di «Mission: Impossible 7».

tom cruise 2

Lo stop delle riprese

Il set, che si snodava dalla terrazza dell’hotel Gritti al Conservatorio Benedetto Marcello fino a scene in Piazza San Marco e inseguimenti lungo Canal Grande, era già in fase di preparazione quando lo scoppio dell’epidemia ne ha costretto lo stop. Le riprese, poi, sarebbero continuate in Italia, spostandosi per un mese a Roma.

tom cruise 3

«Si era tentato di trovare una location alternativa, ma non ne ha voluto sapere – continua la fonte – L’Italia sta iniziando ad allentare le misure del lockdown, sono in corso le prime discussioni per capire come far riprendere le riprese». «Mission: Impossible 7» era atteso nelle sale il 23 luglio 2021, ora la nuova data è prevista per il 19 novembre dello stesso anno.

tom cruise 2 tom cruise 6 tom cruise 1 tom cruise scientology tom cruise 3 tom cruise 4