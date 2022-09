15 set 2022 10:01

TEST VUOTE - BOOM DI BOCCIATI AL TEST D'INGRESSO ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA: CIRCA LA METÀ DEI 60MILA STUDENTI CHE SI SONO PRESENTATI NON HA RAGGIUNTO NEMMENO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 20, QUASI DIECIMILA IN PIÙ RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE - GLI STUDENTI AVEVANO 100 MINUTI DI TEMPO PER RISPONDERE A 60 DOMANDE E DIMOSTRARE LE LORO COMPETENZE DI LETTURA, RAGIONAMENTO LOGICO, BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA E MATEMATICA. ERANO TROPPO DIFFICILI O IL LIVELLO DEI PRETENDENTI È DRAMMATICAMENTE SCESO IN BASSO?