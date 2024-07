IL TG1 TRASMETTE LE ULTIME IMMAGINI DI GIACOMO BOZZOLI, PRIMA DELLA SUA FUGA - IL 39ENNE, CONDANNATO PER OMICIDIO E ORA LATITANTE, È STATO RIPRESO IL 30 GIUGNO IN UN ALBERGO A MARBELLA, IN SPAGNA. DA LÌ, CON POCHE ORE DI NAVE, SAREBBE POTUTO SCAPPARE IN MAROCCO - INSIEME ALL'UOMO C'ERA LA SUA COMPAGNA E IL FIGLIO, TORNATI A BRESCIA - L'INTERPOL RICERCA BOZZOLI IN SUDAMERICA, DOVE POTREBBE ESSERSI RIFUGIATO CON UN FALSO PASSAPORTO - NEGLI ULTIMI ANNI AVEVA PIANIFICATO LA SUA FUGA, METTENDO DA PARTE UN MUCCHIO DI SOLDI - VIDEO

1. GIACOMO BOZZOLI, LE IMMAGINI DALL’HOTEL A MARBELLA CON LA FAMIGLIA IL GIORNO PRIMA DELLA SENTENZA

Ugo Milano per www.open.online

GIACOMO BOZZOLI IN UN ALBERGO DI MARBELLA CON IL FIGLIO E LA COMPAGNA

Le autorità spagnole sono in possesso della prova che localizza Giacomo Bozzoli a Marbella, sulla costa andalusa tra Malaga e Gibilterra, il 30 giugno scorso. Nelle telecamere di sorveglianza di un hotel di lusso della cittadina, Bozzoli è con la compagna Antonella Colossi e il figlio di 9 anni. Le immagini sono state trasmesse in esclusiva dal Tg1.

Dell’uomo, su cui pende un mandato di arresto europeo, non si hanno più notizia da quando l’1 luglio scorso è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio, avvenuto l’8 ottobre del 2015 nella fonderia di famiglia a Marcheno, in provincia di Brescia. Inizialmente non era chiaro si si trattasse di una fuga o di un malinteso, ma con il passare dei giorni è apparso evidente che l’uomo ha sfruttato il viaggio per eludere l’arresto.

IL MASERATI DI GIACOMO BOZZOLI

La procura di Brescia, che attraverso rogatorie ha chiesto l’acquisizione delle immagini, aspetta di visionare il filmato che conferma anche la versione della receptionist che affermava di averlo riconosciuto. Il 5 luglio la compagna è tornata in Italia con il figlio e agli inquirenti ha assicurato di non ricordare nulla: dalla notizia della sentenza di condanna, avrebbe perso la memoria e non sa dov’è Bozzoli. Secondo un’ipotesi investigativa, avrebbe raggiunto il Marocco via mare ma gli investigatori stanno battendo anche altre piste.

2. GIACOMO BOZZOLI IN FUGA: LE IMMAGINI A MARBELLA, LE IPOTESI SUDAMERICA O EST EUROPA E IL TESORETTO PER LA LATITANZA

Estratto da www.today.it

IL FIGLIO E LA COMPAGNA DI GIACOMO BOZZOLI

[…] L'Interpol, che coordina la rogatoria della magistratura italiana che dà la caccia al latitante, ha esteso le ricerche anche in Sudamerica, dove l'uomo potrebbe essersi rifugiato sotto falsa identità con un passaporto contraffatto.

Le indagini si muovono su un doppio binario: da una parte quello internazionale per la cattura, dall'altra quello nazionale, in particolare nella criminalità dell'est, dove si cerca di scoprire chi potrebbe avergli fornito un passaporto falso con cui espatriare. Giacomo Bozzoli avrebbe la forza economica per vivere, almeno per un certo periodo, da latitante all'estero. […]

GLI SPOSTAMENTI DI GIACOMO BOZZOLI

La compagna e il figlio sono rientrati a Brescia venerdì scorso dalla Francia. Gli inquirenti sospettano che il loro ritorno, dopo due giorni di vuoto in cui lei non risulta registrata in nessun albergo in Spagna, sia avvenuto soltanto quando Giacomo Bozzoli l'ha avvertita che la sua fuga stava proseguendo nel migliore dei modi.

Tra le ipotesi sul luogo in cui potrebbe essere adesso Bozzoli, ci sono anche i paradisi fiscali: da Capo Verde fino alla vicina Svizzera dove l'imprenditore - che anche a processo non ha mai nascosto di maneggiare "nero" in abbondanza per via del lavoro nel campo dei metalli ferrosi - potrebbe aver trasferito capitali nell'arco di quasi un decennio, costruendosi così un tesoretto da sfruttare per vivere lontano dall'Italia. […]

giacomo bozzoli

Potrebbe, soprattutto, aver puntato a nascondersi in nazioni extra Ue dove l'estradizione non è scontata. Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni e voci di ogni tipo, anche quella secondo cui quella della Spagna sarebbe una elaborata messa in scena, per sviare tutti e coprire, invece, la vera fuga di Bozzoli verso il Montenegro o l'Albania, nella direzione opposta.

Fantasie, al momento. Visto che era in Spagna, potrebbe anche essersi diretto facilmente in auto e poi in nave verso il Marocco, per far perdere le sue tracce più facilmente rispetto all'Europa.

