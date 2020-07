TI FACCIO VEDERE LA BRALETTE, MA NON LE TETTE - SE UN TEMPO LE FEMMINISTE BRUCIAVANO I REGGISENI QUALE SIMBOLO COERCITIVO, OGGI LE DONNE FANNO DELLA BRALETTE NON SOLO UN’ARMA DI SEDUZIONE, MA LA MOSTRANO SOTTO CAMICIE SBOTTONATE O BLAZER COMPLETAMENTE APERTI – LO SFOGGIANO PER METTERE IN MOSTRA IL DAVANZALE JENNIFER LOPEZ ED EMILY EMILY RATAJKOWSKI, MA PERSINO LA RISERVATA KATIE HOLMES – CI AVEVA VISTO LUNGO MADONNA QUANDO… - VIDEO

Silvia Cutuli per "Il Messaggero"

emily ratajkowski

IL LOOK Ci si spoglia di ogni corazza e si resta letteralmente in lingerie. Una ritrovata femminilità post lockdown passa attraverso il guardaroba e mette in primo piano indumenti che un tempo si sarebbero tenuti ben riposti nel cassetto della biancheria, anche sexy, ma sicuramente non a vista. E invece nell'estate 2020, sull'onda del body positive, il completo gonna o pantalone e bralette sembra essere il lasciapassare della moda, per look da giorno come da sera.

Se un tempo le femministe bruciavano i reggiseni quale simbolo coercitivo, oggi signore e signorine in bralette li trasformano in alleati glamour. A metà tra un top sportivo senza ferretti e un reggiseno elegante in pizzo, il modello bralette esalta le curve naturali senza imbottiture, diventando l'erede per eccellenza del top estivo.

bralette 1

Lo avevano già suggerito le star internazionali del cinema e della musica: se la pop star Madonna, correva il 1990, nel suo Blond Ambition Tour lanciava il reggiseno a cono disegnato appositamente da Jean Paul Gaultier, in tempi più recenti Jennifer Lopez per una conferenza del Super Bowl aveva scelto un completo candido di Alaïa con top bralette a cuore e pantalone morbido dalla vita altissima. Prima di lei nel traffico di New York, intenta a chiamare un taxi, Katie Holmes era stata immortalata in bralette di cashmere con cardigan coordinato del marchio Khaite, andato sold out nel giro di poco.

bralette 2

LA SILHOUETTE «Con la bralette a vista si può creare un stile molto elegante e sexy: basta che sia della taglia giusta», raccomandano Patrycja Kamila Lewicka e Joanna Grunt che negli store Pati Jò di Roma, Milano e Napoli offrono il servizio di Bra Fitting. L'innovativo sistema professionale che aiuta a trovare la forma, la misura e la vestibilità perfette del reggiseno, in grado di valorizzare al meglio le caratteristiche e l'unicità di ogni silhouette. «Questa estate regna la bralette con le coppe a forma di triangolo spiegano le esperte - Per i seni abbondati consigliamo la bralette con ferretto che abbraccia perfettamente il décolleté; mentre per i seni più piccoli abbiamo i modelli senza ferretto, avvolgenti e comodi che avvolgono senza schiacciare», dicono.

jennifer lopez 2

CREATIVITÀ Il suggerimento è di indossarlo sotto una camicia leggermente aperta, o sotto un blazer per una serata estiva, puntando sul classico nero come su modelli coloratissimi. Pancia in vista per chi vuole osare abbinamenti più audaci con gonne a matita o pantaloni fluttuanti dalla vita alta. La creatività passa attraverso i materiali più disparati: dall'intrigante pizzo nero, un grande classico, alla raffinata seta cangiante.

Dal crochet dall'animo gipsy, al tocco rock del bandeau di pelle, suggeriscono le passerelle di stagione.

katie holmes

La lingerie si fa abito per Dolce&Gabbana: tra la stampa giungla e il maculato, anche il total black più austero funziona per bralette di pizzo e intrecci artigianali. Una femminilità libera è quella invocata da Clare Waight Keller per Givenchy su una passerella che diventa crocevia di geometrie e sentimenti. Il top bralette cangiante marcia al passo spedito della gonna in pelle dalla forma squadrata.

UN TOCCO SPORTIVO Ad alto tasso di energia, ispirandosi alla cultura giovanile, la sfilata di Alexander Wang si affida a simil tute che sostituiscono il tailleur, inutile a dirsi, con lingerie a vista dal graffio sportivo.

bralette 6

Quando è l'animo romantico che si fa strada, l'abito sboccia come un fiore incantato nel giardino di Giambattista Valli. Abiti lingerie e reggiseni a maglia ricamati, celebrano donne straordinarie, da Peggy Guggenheim a Gloria Vanderbilt, passando per Louise Nevelson e Giovanna Battaglia Engelbert, che vivono fuori dai sentieri battuti: «Per alcuni sono delle eccentriche. Per me sono donne curiose, aperte, disinvolte», racconta il designer romano.

bralette 3

Si presentano come erbari preziosi le creazioni tratteggiate da Maria Grazia Chiuri per Christian Dior, tra cui spiccano reggiseni in rafia finemente lavorata, in un racconto che si snoda sul filo green del ricordo di Catherine, sorella di Monsieur Christian, grande appassionata di fiori. Profuma d'estate la sfilata di Marco De Vincenzo alla Darsena di Milano, grazie a look che si propagano come un'onda, segno e simbolo della collezione, nel segno dell'interculturalità che abbatte i pregiudizi.

katie holmes 3

Si mescolano così i capi base dell'abbigliamento femminile, imbastiti su trame 3D, top bralette compreso, per svestirsi con stile e leggerezza d'animo.

bralette 5 madonna bralette bralette 4 jennifer lopez bralette 7