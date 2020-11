TILDA FA 60 - ICONA DI STILE, STAR DEL CINEMA, MUSA ISPIRATRICE DI REGISTI E ARTISTI: IL SEGRETO DEL FASCINO CALAMITANTE DELLA SWINTON, L’ATTRICE DAI MILLE VOLTI CHE CON IL SUO ASPETTO ANDROGINO HA CONQUISTATO IL GRANDE SCHERMO E LA MODA – RADICI SCOZZESI, UN PASSATO NEL TEATRO E UNA CARRIERA TRA I FILM INDIPENDENTI E I BLOCKBUSTER – SULLA SUA VITA PRIVATA TANTO SI È FAVOLEGGIATO SUL RAPPORTO CON L’EX MARITO E IL COMPAGNO PIÙ GIOVANE DI 20 ANNI CHE… - VIDEO

Tilda Swinton compie oggi 60 anni. Icona di stile, star del cinema, musa ispiratrice di registi e artisti. Tilda riesce ad essere tutto e il suo contrario, e il suo mistero sfuggente è la calamita che attrae gli spettatori e i lettori per cercare di cogliere il segreto che si nasconde dietro quell'apparenza quasi aliena.

Katherine Matilda, in arte Tilde, nasce da una famiglia scozzese di solide radici militari. Studia nel Kent, nello stesso collegio di Lady D, di cui diventa amica. Si appassiona alla politica, iscrivendosi al Partito Comunista di Gran Bretagna, e poi al Partito Socialista Scozzese.

Inizia a recitare in teatro, ma è al cinema che si fa notare. Lo fa in un modo del tutto esclusivo: diventa infatti la musa del regista Derek Jarman, che la filma continuamente anche nella vita quotidiana. I primi riconoscimenti al cinema arrivano sotto la sua direzione.

I film, la carriera

La carriera di Tilda oscilla tra i film indipendenti e i blockbuster di Hollywood. "Orlando", "The Beach", "Vanilla Sky", "Burn After Reading - A prova di spia", "Michael Clayton" (Oscar come miglior attrice non protagonista), "Suspiria", "Avengers Endgame" sono solo una piccolissima parte della sua produzione, costellata di premi e riconoscimenti.

Vita privata

Sposata con il pittore John Byrne, madre di due gemelli, Honour and Xavier, oggi 23enni, sul set de Le Cronache di Narnia nel 2004 si innamora dell'artista Sandro Kopp, più giovane di lei di quasi 20 anni. I due vivono a Inverness, in Scozia.

Sul suo menage familiare si è favoleggiato, immaginando che vivesse sotto lo stesso tetto con l'ex e l'attuale compagno. Ha chiarito lei stessa, in un'intervista a un quotidiano, l'equivoco: "C’è un divertente e diffuso fraintendimento, non ho mai vissuto con due uomini. Da John sono amichevolmente separata da 14 anni, si è risposato e vive a molte ore d’auto di distanza da me; sto insieme a Sandro da undici anni. Non è raro, per famiglie allargate come la nostra, rimanere buoni amici. Penso che certe riviste talvolta preferiscano credere che la mancanza di contese debba nascondere qualcosa di sensazionale".

Tilda, la bellezza e la moda

Nella sua assoluta particolarità fisica, e grazie ai ruoli interpretati, il mondo della moda ha iniziato presto ad adorarla. E Tilda, con naturale nonchalance, si presta al gioco. Altissima (1,79 cm!), androgina eppure eterea e quasi impalpabile: il suo aspetto gode di una naturale eternità. Il suo segreto? Ovviamente il pensiero: "La giovinezza è sopravvalutata. La vita diventa molto più interessante col passare degli anni. Non vorrei mai tornare indietro, nemmeno di un mese".

La moda l'ha presto intercettata come testimonial. A partire dal 2003 quando Viktor & Rolf crearono un evento tutto incentrato su di lei: tutte le modelle infatti, erano copie di Tilda, che intanto leggeva una poesia scritta da lei che recitava: "C'è solo un tu. Solo uno".

Tilda compare in tutte le classifiche delle donne meglio vestite e anche il suo volto e i suoi capelli, con i tagli corti pixie e undercut, sono icone di stile copiate in tutto il mondo.

