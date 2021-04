TIRA UNA BRUTTA ASIA NEL PORNO – RAZZISMO E STEREOTIPI CONTINUANO A CONDANNARE LE ATTRICE HARD ASIATICHE A RUOLI STANDARD: DALL’INDUSTRIA DEL PORNO AMERICANO VENGONO CHIAMATE PER FARE LE GEISHE O PER INTERPRETARE LE INNOCENTI MASSAGGIATRICI DALLE MANINE FATATE CON TANTO DI “HAPPY ENDING” – C’È CHI GIURA DI NON AVER MAI SUBÌTO RAZZISMO SUL SET, MA CON L’IMPENNATA DI EPISODI DI VIOLENZA CONTRO GLI ASIATICI, C’È CHI IPOTIZZA DI…

Aurora Snow per www.thedailybeast.com

FANTASIE PORNO CENTRO MASSAGGI

I suoi occhi a mandorla scattano rapidamente verso il pavimento per timore di apparire troppo impaziente mentre recita il "menù" per un nuovo cliente. Speciale del giorno: un massaggio con "happy ending" a metà prezzo. L'uomo finge stupore, sostenendo di essere lì solo per alleviare i suoi muscoli doloranti dopo una lunga giornata di lavoro. Sorridendo, lei fa scivolare il kimono seducentemente verso il basso mentre oscilla tra l’intenso desiderio sessuale e una docile servitù.

Questa scena, cliché del centro massaggi, viene richiesta a praticamente tutte le pornostar asiatiche. Sì, il porno perpetua gli stereotipi razziali, a volte con noncuranza: del resto si tratta di intrattenimento, non di educazione.

PROTESTE CONTRO CRIMINI RAZZIALI

Ma quando un uomo bianco armato uccide otto persone, sei delle quali donne asiatiche, in tre diversi saloni di massaggi asiatici ad Atlanta e incolpa la sua dipendenza dal sesso auto-diagnosticata, naturalmente il porno entra a far parte della discussione. Il 21enne ha incolpato l'esistenza delle donne per le sue frustrazioni sessuali non corrisposte, dicendo alla polizia: "Ho dovuto rimuovere la tentazione".

PROTESTE CONTRO CRIMINI RAZZIALI 5

Il fatto che fossero delle prostitute o meno non è rilevante, specialmente se confrontato all'inquietante stereotipo che tutte le donne asiatiche che lavorano nei saloni di massaggio lo siano.

"In un certo senso, siamo gli educatori sessuali di persone che non lo ricevono dalle scuole o dai loro genitori", spiega l'attrice hard Ember Snow, che crede che la maggior parte del porno sia basato sui fetish.

EMBER SNOW

“La persona che recita una scena diventa un oggetto. Non ho problemi con questo.La domanda è: sono un oggetto positivo o sono un oggetto negativo? Quello che sto facendo sullo schermo viene visto da qualcuno che apprezza la mia performance o sono solo uno sfogo per la loro rabbia e frustrazione di qualche trauma negativo che hanno subito in passato? "

Come attrice filippina, Snow è stata scritturata in molte scene di centri massaggi, sottolineando che i ruoli che feticizzano la sua etnia erano più prevalenti all'inizio della sua carriera adulta nel 2017 rispetto ad ora.

FANTASIE PORNO GEISHA

"I ruoli che mi sono stati chiesti di interpretare negli ultimi anni sono diventati molto neutrali in termini razziali", osserva Snow. Ciò però non preclude a una compagnia di produzione di commercializzare la film con titoli razzialmente espliciti come “Asian Invasion.”

FANTASIE PORNO CENTRO MASSAGGI 3

"È una triste verità che gli asiatici saranno sempre feticizzati, ma ho visto che l'industria sta cercando di prendere provvedimenti, inserendoci in ruoli in cui siamo solo delle ragazze. Più succede, meno penso che gli asiatici diventeranno un fetish”, afferma Snow. "Non si può sfuggire dallo stereotipo della geisha o del centro massaggi. È un peccato. Ma se hai 25 ruoli non stereotipati per parte in un film con una "sala massaggi", allora l'impatto diminuisce".

Una ricerca di "massaggio asiatico" su Pornhub produce oltre 6.600 video, alcuni dei quali vantano decine di milioni di visualizzazioni.

PROTESTE CONTRO CRIMINI ODIO 3

Con i crimini d'odio in aumento, le persone incolpano la stigmatizzazione razziale nell'intrattenimento per adulti. La violenza nei confronti di asiatici e americani asiatici è aumentata del 149% nel 2020, in gran parte a causa della pandemia COVID-19. Sono le donne ad essere vittime in modo sproporzionato, rappresentando quasi il 70% degli episodi di odio segnalati secondo le informazioni raccolte dai ricercatori di STOP AAPI HATE.

Forse le fantasie tabù non sono al centro del problema, ma la misoginia e il razzismo.

KIMBERLY CHI 2

Dopo aver interpretato numerosi ruoli incentrati sull'Asia negli ultimi cinque anni, Kimberly Chi dà una svolta positiva a ciò che molti potrebbero definire un aspetto stigmatizzante dell’industria del porno, riformulando abilmente la conversazione.

"Non lo prendo troppo sul serio. Ho interpretato la massaggiatrice e la studentessa, ma è stato positivo", dice Chi, che si identifica come asiatica orientale, polinesiana, thailandese e cambogiana.

“Le scene che raffigurano persone di un altro paese che parlano a malapena l'inglese ma si sentono i benvenuti mettono in luce le differenze e mostrano alle persone di amare indipendentemente dalla razza, da dove vengono o da quale sia il loro background. "

STEREOTIPO PORNO GEISHA 3

Per Chi gli stereotipi etnici utilizzati nel porno sono un modo per incoraggiare l'accettazione e celebrare le differenze. "Al pubblico potrebbe sembrare razzista, ma gli stereotipi che recitiamo fanno parte della realtà", dice Chi.

"Fa parte della cultura e non è qualcosa che ci abbatte, in realtà stiamo tirando fuori il meglio dalla cultura delle persone". (Chi prende in giro anche il genere con il suo nome: lo slogan sul suo sito web personale recita "assaggia un po’ di Kim Chi".)

MARICA HASE

Marica Hase ha una prospettiva unica su come le donne asiatiche vengono ritratte nel porno, essendo una delle poche attrici a passare dall'industria dell'intrattenimento per adulti giapponese a quella americana: “Ci sono solo poche ragazze asiatiche nell'industria pornografica americana. Quindi penso che essere asiatica mi aiuti davvero a trovare lavoro e opportunità nel settore." Afferma la Hase.

Alla domanda sulle discriminazioni nel settore, Hase non è riuscita a ricordarne nessuna.

MARICA HASE 2

"Personalmente, non ho mai incontrato il razzismo sul set. Ti racconterò una storia interessante. Ho lavorato con cinque ragazze in un film e stavamo scattando delle foto per la copertina. Una delle cinque ragazze ha detto che ero una asiatica brutta e mi ha chiesto perché ci fossi io al centro della foto.

Il regista le ha risposto dicendo che sono una Pet di Penthouse, nonché molto più famosa di lei e volevano anche mettermi al centro per via dell'illuminazione. Alcune persone potrebbero credere che sia razzista, ma io non lo penso. A volte è un po' difficile giudicare cosa sia razzista e cosa non lo sia ", spiega Hase.

PROTESTE CONTRO CRIMINI RAZZIALI 3

Secondo Mark Schecter, proprietario di Adult Talent Managers (ATMLA) lo il razzismo potrebbe presto diventare un ricordo del passato: la recente emergenza di movimenti come #BlackLivesMatter dovrebbe spingere l'industria dei film per adulti verso un futuro più inclusivo.

"Adesso è diverso. È un tema più sensibile e non è sfruttato come prima. Detto questo, ho ancora difficoltà a cambiare il processo di selezione dei talenti in base alla razza o al colore. È ancora prevalente ", osserva Schechter. "Anche oggi talenti neri, asiatici, ispanici sono i più emarginati a causa di quel processo che prevale da tanti anni".

PROTESTE CONTRO CRIMINI RAZZIALI 2 PROTESTE CONTRO CRIMINI RAZZIALI 4 KIMBERLY CHI PROTESTE CONTRO CRIMINI RAZZIALI KIMBERLY CHI 3 KIMBERLY CHI 4 EMBER SNOW 2 EMBER SNOW 4 EMBER SNOW 3 ember snow 5 MARICA HASE 3 MARICA HASE 4 FANTASIA PORNO CENTRO MASSAGGI 3 FANTASIA PORNO CENTRO MASSAGGI 2 STEREOTIPO PORNO GEISHA 4