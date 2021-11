TIRA UNA BRUTTA SHARIA - NELLA CITTA' DI BANDA ACEH, IN INDONESIA, LA LEGGE ISLAMICA HA CONDANNATO A 17 FRUSTATE UNA DONNA E IL SUO COMPAGNO PER AVER VIOLATO LE LEGGI SUL SESSO EXTRACONIUGALE - DURANTE L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA, L'IMPUTATA SI E' SENTITA MALE ED E' STATA SOCCORSA - NONOSTANTE L'IMPEGNO A PORRE FINE A QUESTA PRATICA, IL GOVERNO LOCALE HA AUMENTATO LE ESECUZIONI E...

Dagotraduzione dal Daily Star

Algojo frusta una donna

Nella città di Banda Aceh, in Indonesia, che fa parte dell’unica provincia ad operare sotto la sharia, la legge islamica secondo l’interpretazione rigida del Corano, una donna è stata frustata per aver violato le leggi sul sesso extraconiugale.

La donna, condannata a 17 frustate insieme al suo compagno, è svenuta durante l’esecuzione, mentre il compagno ha continuato a fissare con aria di sfida il pubblico. L’Algojo, il funzionario che ha il compito di eseguire la sentenza, indossava un mantello marrone che lo copriva totalmente in modo da celare la sua identità. I colpi sono stati sferrati con una canna di bambù.

Algojo frusta una donna 2

In caso di reati più gravi, come l’omosessualità, le condanne possono arrivare anche a 150 frustate e succede spesso che, gli imputati, debbano essere soccorsi durante la punizione e medicati prima che possa proseguire.

Nel 2018 il governo locale si era impegnato a porre fine a questa politica di punizioni, ma il numero di fustigazioni da allora è invece aumentato.

Il governo ha formato una squadra d’élite di fustigatori tutta al femminile per infliggere punizioni alle donne. Formato da otto donne, è stato addestrato alla tecnica in modo da ridurre al minimo le lesioni permanenti. Zakwan, investigatore capo della polizia della Sharia di Banda Aceh, ha dichiarato: «Le addestriamo per assicurarci che siano fisicamente in forma e insegniamo loro come eseguire una corretta fustigazione. È una specie di indottrinamento che diamo loro in modo che abbiano una migliore comprensione del loro ruolo: non abbiate pietà per coloro che violano la legge di Dio», ha aggiunto.

Algojo Algojo frusta una donna 3