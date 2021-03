TIRA PIÙ UN PELO DI MILF… - A 57 ANNI KATHY JACOBS È LA MODELLA CON PIÙ PRIMAVERE A POSARE IN BIKINI PER LA RIVISTA “SPORTS ILLUSTRATED”, NOTA PER AVER CONTRIBUITO A LANCIARE CANONI ESTETICI DIVERSI DALLA NORMA, FOTOGRAFANDO TRANSESSUALI, GENTE COMUNE E PERSINO UN MEDICO ONCOLOGICO - DOPO ESSERE PASSATA PER UN TAGLIANDO DAL CHIRURGO ESTETICO, SPARA FREGNACCE SULLE DONNE MATURE: “LA BELLEZZA NON HA LIMITI D’ETÀ. E' ORA DI PRENDERE IL CONTROLLO…" - VIDEO

DAGONEWS

kathy jacobs 12

Kathy Jacobs, 57 anni, è stata scelta dalla rivista Sports Illustrated, per le foto in costume da bagno, come nuova modella e prima donna in assoluto più anziana mai scelta dal prodotto editoriale.

La rivista ha già fatto parlare di sé per aver contribuito a lanciare canoni estetici diversi dalla norma, fotografando transessuali, gente comune e persino un medico oncologico.

kathy jacobs 6

La Jacobs appare più sensuale che mai negli scatti al mare, posa con succinti bikini orgogliosa delle sue forme non più rigogliose come un tempo. Nonostante questo Kathy sembra tenere particolarmente alla forma fisica, dato che sfoggia un viso da ragazzina, probabilmente frutto di sapienti ritocchini. L'importante però sembra essere il messaggio lanciato dalla rivista, ossia una rivalutazione del corpo della donna, bello, in modo diverso e proprio grazie alla diversità, a qualsiasi età.

kathy jacobs 7

Lei orgogliosa dichiara: «Fa parte di un più ampio movimento di donne in tutto il mondo che dicono basta! È ora di prendere il controllo e mostrare al mondo che la bellezza non ha limiti di età e che anche le ragazze più basse possono fare le modelle». Continua Kathy: «Sono così entusiasta di rappresentare un gruppo di donne che potrebbero sentirsi escluse e spero di contribuire a cambiare il settore della moda. Grazie SI per aver creduto in me!».

