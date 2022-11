25 nov 2022 19:18

TIRANA UNA BRUTTA ARIA: SEQUESTRATI 430 CHILI DI COCAINA IN ALBANIA (IL CUI VALORE SUL MERCATO RAGGIUNGEREBBE I 40 MILIONI DI EURO). IL CARICO ERA PARTITO DALLA COLOMBIA LO SCORSO MAGGIO ED HA RAGGIUNTO UN PORTO MONTENEGRINO IN LUGLIO. DA QUI È STATO TRASPORTATO IN CAMION IN ALBANIA – IN MANETTE SONO FINITE 10 PERSONE…