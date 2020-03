TOGLIETECI TUTTO, MA NON L’ALCOL - PANICO NELLA NOTTE A LONDRA DOVE UN GRUPPO DI MALVIVENTI HA DISTRUTTO UNA VETRINA DI UN SUPERMERCATO DOPO AVER TENTATO DI RUBARE ALCOLICI ALL’INTERNO DI UN NEGOZIO DELLA CATENA SAINSBURY: DOPO ESSERE STATI CACCIATI DAI DIPENDENTI, I SEI UOMINI SONO ANDATI IN STRADA, HANNO AFFERRATO UN CARTELLO STRADALE E… VIDEO

DAGONEWS

ladri spaccano vetrina supermercato londra 1

Panico nella notte a sud di Londra dove un gruppo di ladruncoli ha distrutto una vetrina di un supermercato dopo aver tentato di rubare alcolici all’interno di un negozio della catena Sainsbury.

Sei uomini sono entrati nel supermercato su New Kent Road a Elephant and Castle e hanno cercato di portare via bottiglie di alcolici, nascondendole sotto i giubbotti. I malviventi non sono passati inosservati e sono stati affrontati da un gruppo di dipendenti che è riuscito a cacciarli via, scatenando la loro rabbia.

ladri spaccano vetrina supermercato londra 2

ladri spaccano vetrina supermercato londra 4 supermercato gran bretagna ladri spaccano vetrina supermercato londra 3

Una volta in strada i sei hanno afferrato un cartello stradale e hanno spaccato una delle vetrine el supermercato. La polizia ha fermato quattro persone con l’accusa di furto e danni.