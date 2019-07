TOH, ECCOLE FINALMENTE VESTITE DA FEMMINE! – LE CAMPIONESSE DI CALCIO FEMMINILE DEL TEAM USA SI SFILANO GLI SCARPINI E, ALL’ESPYS DI LOS ANGELES RISPOLVERANO GLI ABITI SEXY E FANNO ATTIZZARE I MASCHIETTI TRA PUBBLICO: SPACCHI, SCOLLATURE VERTIGINOSE, COSCE IN VISTA E TACCHI A SPILLO - MEGAN RAPINOE INSISTE: “NON VOGLIAMO ANDARE ALLA CASA BIANCA…” (VIDEO)

DAGONEWS

squadra di calcio femminile usa vince l'espys 3

Dopo aver trionfato al campionato mondiale di calcio, il team usa ha festeggiato un’altra vittoria, aggiudicandosi Uno dei premi più ambiti per gli sportivi americani e non: la statuetta dell’ ESPYS, l’"Excellence in Sports Performance Yearly Award", è finita dritta nelle mani delle ragazze del pallone che hanno mandato in visibilio il mondo con le loro prodezze sul campo.

A Los Angeles le campionesse della FIFA hanno conquistato il premio come migliore squadra dell'anno allo show, mentre il numero 13 Alex Morgan ha vinto la statuetta come atleta femminile dell'anno.

sandra bullock e megan rapinoe

Ad annunciare il premio per la miglior squadra è stata Sandra Bullock che ha puntato l’attenzione sulla differenza di retribuzione: «Tutti quelli a favore della parità salariale dicono di sì». La folla ha risposto all’unisono dicendo: «Paga uguale».

alex morgan vince l'espys 2

La squadra femminile statunitense ha fatto causa alla US Soccer Federation per ricevere una retribuzione pari agli uomini. La squadra di calcio maschile degli Stati Uniti è pagata molto più della squadra femminile, nonostante le donne portino maggiori entrate e abbiano un successo maggiore.

Da "www.ilmessaggero.it"

«Non vorrei andare alla Casa Bianca e ogni compagna di Squadra con cui ho parlato direttamente non vorrebbe andarci». Così la calciatrice statunitense Megan Rapinoe ha spiegato perché la nazionale femminile USA, fresca del secondo titolo mondiale consecutivo, non accetterà un invito da parte di Donald Trump.

russell wilson, ciara , megan rapinoe e sue bird

«Il suo è un messaggio di esclusione nei confronti delle persone come me. Lui ha l’incredibile responsabilità come presidente di prendersi cura di ogni singola persona di questo Paese e deve fare meglio per tutti».

donald trump

La giocatrice, impegnata per i diritti Lgbt, ha invece accettato l’invito per la squadra da parte del Congresso, ha fatto sapere il senatore democratico Chuck Schumer.

