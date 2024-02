28 feb 2024 09:03

TOH, RICICCIA MONICA LEWINSKY- L’EX STAGISTA, CHE FECE TREMARE L'AMERICA PER LA SUA RELAZIONE “ORALE” CON BILL CLINTON, È TESTIMONIAL DEL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO “REFORMATION”, IN UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER INVITARE LE PERSONE A VOTARE ALLE PRESIDENZIALI USA – LA 50 ENNE, PASSATA ALLA STORIA PER IL “SOFFOCOTTO” ALL'ALLORA PRESIDENTE, PARLA COME UN’ATTIVISTA POLITICA: “ANDARE ALLE URNE È USARE LA PROPRIA VOCE PER FARSI SENTIRE…”