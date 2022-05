TOP CANNES! – TOM CRUISE SI CONFERMA IL SOLITO SBORONE: È ARRIVATO SULLA CROISETTE IN ELICOTTERO, PRIMA DI FARE LA SUA SFILATA SUL TAPPETO ROSSO PER PRESENTARE “TOP GUN: MAVERICK” E RICEVERE LA PALMA D’ORO PER LA CARRIERA. MA DA VERO DIVO NON HA FATTO UNA CONFERENZA STAMPA E NON HA RILASCIATO INTERVISTE: HA SFANCULATO TUTTI PER VOLARE A LONDRA DOVE… - VIDEO

tom cruise e jennifer connelly a cannes 9

Il Festival di Cannes entra nel vivo con il film e l’attore che più rappresentano Hollywood. Se il protagonista del primo giorno è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento, nella seconda giornata si punta tutto sul cinema, che si è ripreso il suo spazio con il fuori concorso Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski, sequel dello storico Top Gun del 1986. Protagonista assoluto è Tom Cruise (60 anni il 3 luglio) che prima della proiezione ha ricevuto la Palma d’oro come riconoscimento di una carriera piena di successi.

tom cruise e jennifer connelly a cannes 7

Nel nuovo film, che sarà in sala dal 25 maggio, Cruise è ancora Pete “Maverick” Mitchell, capitano, alle prese con un amore del passato (Jennifer Connelly) e un gruppo di giovani piloti, tra cui “Rooster” (Miles Teller), figlio dell’indimenticabile amico di un tempo, “Goose”, morto nel primo film.

tom cruise e jennifer connelly a cannes 5

L’attore era arrivato a Cannes in mattinata in elicottero per una masterclass che ha registrato il tutto esaurito. Nessuna conferenza stampa o intervista, perché quella del divo in Francia è stata una toccata e fuga: già in serata è volato a Londra, dov’era atteso all’anteprima londinese del film, alla presenza di William e Kate. Cruise, infatti, è coinvolto nei festeggiamenti del Giubileo della regina Elisabetta.

A tutti quelli accorsi alla masterclass del primo pomeriggio, ed erano più di mille, ha parlato con passione: «Il cinema è il mio amore. Sono cresciuto con il cinema di Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin e da quando avevo 4 anni che volevo fare il cinema. È stato un viaggio interessante, ho iniziato da giovane e ho fatto di tutto per poterlo fare tutto il resto della mia vita. Ho cercato di studiare e imparare per avere capacità in tutti gli aspetti della macchina: il montaggio, la sceneggiatura, la regia».

tom cruise e jennifer connelly a cannes 12

Il buio della sala per lui è vitale: «Prima di tutto rimango uno spettatore. Metto il mio cappellino e vado in incognito nella sala cinematografica, mi siedo in platea, voglio vedere tutto e cercare di capire fin dove si può spingere questa forma d’arte». Per questo, dopo anni di rinvii, ha voluto Top Gun: Maverick al cinema e non sulle piattaforme: «Ho chiamato i miei attori talentuosissimi e ho detto loro non vi preoccupate e poi sono stato nelle sale, ho parlato con quelli che vendevano popcorn e stavano alla cassa ho detto: “Stiamo preparando Mission Impossibile, ci sono tanti altri film da vedere sul grande schermo. Non vi preoccupate».

tom cruise e jennifer connelly a cannes 1

L’attore che vuole anche essere stunt man è così perfezionista da aver voluto 6 telecamere di qualità IMAX all'interno della cabina di pilotaggio degli aerei da combattimento per filmare gli attori mentre erano davvero in aria. Da 30 anni non tornava a Cannes e Cannes l’ha voluto festeggiare, donandogli il riconoscimento alla carriera e un omaggio a sorpresa: mentre Cruise era sul red carpet in compagnia dei colleghi Jennifer Connelly, Glen Powell e Miles Teller e del regista Joseph Kosinski, una formazione acrobatica dell’aviazione francese, con scie dei colori della bandiera nazionale, è sfrecciata sulla sua testa.

tom cruise e jennifer connelly a cannes 10

Questa edizione di Cannes ha accolto il divo Tom Cruise con le braccia aperte: standing ovation ovunque, un premio per la carriera, tanti ammiratori. E poi l’omaggio dell’aviazione francese. Non ci sono molti dubbi che quest’ultimo, però, possa essere stato il regalo più gradito.

