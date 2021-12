TOR BELLA, BRUTTI CEFFI – A TOR BELLA MONACA, UN PREGIUDICATO DI 27 ANNI È STATO ACCOLTELLATO A POCHI PASSI DA UNA PIAZZA DI SPACCIO – I CARABINIERI HANNO SCOPERTO CHE I DUE AVEVANO LITIGATO PER QUESTIONI LEGATE AL TURNO DELLA PIAZZA: SEMBRA CHE L'ACCOLTELLATO VOLESSE LAVORARE PIÙ DEL DOVUTO – I MILITARI SONO IN CERCA DELL’AGGRESSORE E PUNTANO A RISALIRE AI VERTICI DELL’ORGANIZZAZIONE…

tor bella monaca

Marco De Risi per “il Messaggero”

Un uomo in fuga armato di coltello, un altro a terra in una pozza di sangue: tutti e due uniti dalla droga. Sia il ferito che l'aggressore fanno parte di una piazza di spaccio di Tor Bella Monaca, stile Gomorra. Hanno litigato, all'inizio solo parole, poi la discussione si è fatta più serrata: uno voleva lavorare più del dovuto come vedetta, il suo ruolo gli stava stretto.

coltello insanguinato

Ecco che sono partite le coltellate. Un pregiudicato di 27 anni è rimasto colpito da un fendente al torace. La coltellata si è fermata a pochi millimetri da un polmone. Il tentato omicidio è avvenuto all'alba lungo un tratto di via Giovan Battista Scozza, dove c'è una nota piazza di spaccio che produce la vendita di diversi etti di cocaina giornalieri.

tor bella monaca 4

E' un giro fiorente. I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno identificato l'autore della coltellata, ora irreperibile. Ma l'uomo ha le ore contate. E non è escluso che proprio nell'indagare sull'autore della coltellata, i carabinieri risaliranno ai vertici dell'organizzazione.

I VERTICI

Erano le 5 del mattino quando qualcuno ha chiamato il 112 per segnalare una persona a terra che perdeva sangue. Sul posto sono accorsi i militari ed anche il personale di un'ambulanza. Il ferito è stato subito trasportato al policlinico Casilino. Quand'è arrivato al pronto soccorso era in codice rosso a causa della coltellata al torace.

tor bella monaca 3

Poi, i medici hanno accertato che il giovane era stato ferito non in modo grave: la lama era entrata all'interno, ma si era fermata a pochi millimetri dal polmone destro. Ha avuto una prognosi di una ventina di giorni. I carabinieri hanno iniziato l'indagine e sono partiti da una base solida perché conoscono il funzionamento della piazza di spaccio.

I militari sono venuti a sapere che da qualche giorno l'aggressore aveva litigato con la persona ferita per questioni legate al turno della piazza. Sembra che l'accoltellato volesse lavorare di più del dovuto. Da qui la scintilla che ha portato al ferimento. Gli investigatori hanno completato il mosaico e non c'è alcun dubbio su chi sia l'aggressore. L'uomo è stato identificato compiutamente. A casa non è stato trovato ma sarà solo questione di tempo per fargli scattare le manette ai polsi.

LE CANCELLATE

agguato a tor bella monaca 3

Sulla piazza di spaccio che si affaccia su via Scozza, poco distante via Santa Rita da Cascia, c'è stata anche un'indagine della Distrettuale Antimafia ed i carabinieri della compagnia di Frascati hanno assestato dei duri colpi all'organizzazione. Anche la polizia ha fatto una serie di arresti su via Scozza.

Proprio le indagini hanno dimostrato come ci fossero una serie di soldati guidati da alcuni boss che avevano messo in piedi una piazza per spacciare diversi tipi di droga ma soprattutto cocaina. Si parla di chili mensili che vengono venduti agli acquirenti della piazza. I clienti vengono da tutta Roma ed anche da fuori. Ci sono dei palazzi con cancelli chiusi e con alcune feritoie.

TOR BELLA MONACA

Da lì passa lo scambio soldi-droga. E poi ci sono le vedette che avvisano l'organizzazione se passano pattuglie delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno effettuato decine di arresti e disarticolato la piazza ma, col tempo, le persone scarcerate, con la complicità di altri spacciatori, hanno rimesso in piedi la piazza di spaccio che, ora, funziona ad un ritmo minore rispetto al passato.

tor bella monaca 2 tor bella monaca 3 TOR BELLA MONACA TOR BELLA MONACA TOR BELLA MONACA agguato a tor bella monaca 4