TORNA IL FAR WEST: INSEGUIMENTO A CAVALLO A MANHATTAN! – A NEW YORK, A DUE PASSI DA TIME SQUARE, UN POLIZIOTTO A CAVALLO INSEGUE NEL TRAFFICO, TRA LE MACCHINE E I PASSANTI, UN PRESUNTO LADRO DI OCCHIALI DA SOLE– LA FOLLE CORSA RIPRESA DALLA TELECAMERA DELL'AGENTE TERMINA CON… – VIDEO

Dagonews

inseguimento a cavallo a new york

A New York un ufficiale di polizia a cavallo ha inseguito un uomo sospettato di avere rubato degli occhiali da sole a Times Square, sabato pomeriggio. Uno spettacolo raro e bizzarro che è stato ripreso dalla bodycamera del poliziotto.

Tutto è iniziato quando un negoziante di 60 anni vicino alla West 40th Street e alla Seventh Avenue ha denunciato al poliziotto a cavallo il furto di sette paia di occhiali da sole. La vittima del furto ha affrontato il ladro di 34 anni che, per tutta risposta, lo ha minacciato con un pezzo di vetro rotto mostrato un pezzo di vetro.

Il sospetto, quindi, è scappato. Il filmato della telecamera del poliziotto riprende con l'ufficiale che parla al presunto ladro, che indossa una felpa nera e ha sulle spalle uno zaino rosso.

inseguimento a cavallo a new york 1

Il video è privo dell'audio, quindi non è chiaro cosa si siano detti i due. Di certo, l'uomo con la felpa si gira e inizia a correre. Il poliziotto a cavallo si lancia nel traffico, tra le automobili e i passanti, fino a raggiungere il sospetto, che nel frattempo è stato bloccato da alcuni agenti.

Il commissario del New York City Police Department Keechant Sewell ha elogiato l'arresto in un tweet, dicendo “Non c'era possibilità che questo sospetto di rapina potesse scappare dal nostro poliziotto in sella a Sansone!”.

inseguimento a cavallo a new york 3 inseguimento a cavallo a new york 4

inseguimento a cavallo a new york 2