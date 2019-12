UNA BANCA DI BARI – MENTRE LA NAVE AFFONDAVA, I VERTICI DELLA POPOLARE PUGLIESE SI ALZAVANO I COMPENSI: DOPO AVER VOTATO UN BILANCIO IN PERDITA PER 420 MILIONI DI EURO, NEL 2019, FURONO APPROVATI AUMENTI PER TUTTI I CONSIGLIERI D’AMMINISTRAZIONE – IL GETTONE SALIVA DA 40 A 70 MILA EURO, IL COMPENSO PER L’AD DE BUSTIS FU STABILITO A 1 MILIONE…