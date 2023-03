26 mar 2023 20:00

TRAGEDIA IN PROVINCIA DI PADOVA, DOVE UNA MAMMA È MORTA IN UN'ESPLOSIONE IN VILLA - LA DONNA ERA SCESA IN CUCINA PER PREPARARE LA COLAZIONE MENTRE IL MARITO E I DUE FIGLI ERANO RIMASTI AL PIANO SUPERIORE – L’UOMO E I BIMBI SONO RICOVERATI IN OSPEDALE: SONO FERITI, MA NON RISCHIANO LA VITA. LA DONNA, INVECE, È MORTA SUL COLPO – A SCATENARE LA DEFLAGRAZIONE SAREBBE STATA LA…