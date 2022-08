UN TRIANGOLO STUPEFACENTE – A LETTERE, IN PROVINCIA DI NAPOLI, UNA DONNA SPAGNOLA IN STATO CONFUSIONALE HA TENTATO DI LANCIARSI DA UNO STRAPIOMBO DOPO UN FESTINO A BASE DI COCAINA. I CARABINIERI L'HANNO SALVATA – AVEVA TRASCORSO LA NOTTE IN ALBERGO CON UN UOMO E UNA RAGAZZA VENEZUELANA. NELLA CAMERA È STATO TROVATO 1 CHILO E MEZZO DI DROGA PER UN VALORE DI 100 MILA EURO – LA COPPIA È STATA ARRESTATA MA RESTA IL MISTERO SU TUTTA QUELLA POLVERE BIANCA: DA DOVE VENIVA E A CHI ERA DESTINATA?

DONNA TENTATA DI GETTARSI DI SOTTO A LETTERE

Questa storia inizia da un salvataggio, quello di una ragazza spagnola che, a Lettere, in provincia di Napoli, si era arrampicata oltre un parapetto con il chiaro intento di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, a fatica, sono riusciti a bloccarla e a evitare il peggio.

Erano da poco passate le 14 nel piccolo comune dei Monti Lattari a ridosso della Costiera Sorrentina. E i militari facevano fatica a comprendere il motivo di quel gesto. La ragazza, peraltro, era fortemente agitata e confusa. Prima di fare quel gesto aveva vagato per le strade della cittadina.

Il suo volto era sconosciuto ai residenti che cercano refrigerio all’ombra degli alberi e dei caseggiati. Non era chiaro se avesse smarrito la via di casa o fosse una delle tante turiste in zona per visitare la costiera. Qualcuno, dopo aver notato un atteggiamento preoccupante, ha deciso di chiamare i carabinieri.

La reazione

Quando i militari si sono avvicinati, la sua reazione è stata inaspettata e spropositata. La donna ha iniziato a urlare e, dopo aver scavalcato un muretto che si affaccia su uno strapiombo di 8 metri, ha tentato di lanciarsi. Quando è stata bloccata era ancora agitata e i carabinieri hanno ipotizzato che il suo comportamento potesse essere stato alterato dall’uso di stupefacenti.

Da lì è iniziato un percorso a ritroso. I carabinieri hanno scavato nelle ore precedenti e hanno scoperto che la giovane, insieme ad altre due persone, aveva trascorso qualche ora in un albergo di Lettere.

La droga in camera

Quando hanno individuato l’albergo e la camera, all’interno hanno trovato un 46enne di Scafati già noto alle forze dell’ordine, Ivano Busiello, e una 31enne incensurata di origini venezuelane.

Nella stanza un chilo e mezzo di cocaina e 3.650 euro in banconote di vario taglio. Entrambi sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ma continuano le indagini per ricostruire a ritroso la storia dei tre. Il cerchio investigativo non è ancora chiuso.

