Tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Roma che ha portato all’arresto di Paolino Iorio, dirigente della Sogei, e di un imprenditore di una società informatica, c’è anche un giovane analista informatico, considerato il «braccio destro di Elon Musk in Italia».

Andrea Stroppa, classe 1994, è diventato noto negli ultimi anni prima come esperto informatico e poi per essere la persona che ha accompagnato l’uomo più ricco del mondo in alcuni incontri istituzionali in Italia (e non solo) nella veste - mai del tutto chiarita - di consigliere e collaboratore (anche se lui stesso si è sempre e solo definito «amico» del patron di Tesla e SpaceX).

DI che cosa è accusato Stroppa

Come scrive Ilaria Sacchettoni, nell'informativa della Guardia di finanza che ha visto la collaborazione dei nuclei Pef e Valutario, e contenuta nel decreto di perquisizione, un militare della Marina, che figura fra i 18 indagati, «nell'apprendere del progetto volto all'acquisizione da parte del governo italiano del sistema satellitare (Starlink, ndr) realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte, di una riunione sul tema per agganciare e contattare successivamente il referente italiano del gruppo, Andrea Stroppa».

«Nel corso delle conversazioni - spiega anche Sacchettoni - emerge che, da un lato l'ufficiale di Marina programma con un altro indagato l'inserimento di Olidata Spa nell'affare e, dall'altro, lo svolgimento di una certamente illecita propalazione a beneficio dello Stroppa (e, suo tramite, dei suoi referenti) di notizie riservate in ordine a decisioni assunte nel corso di riunioni ministeriali. Vicenda sintomatica di un accordo concluso, o in corso di conclusione, al fine di far beneficiare Olidata Spa e attraverso lo stesso ufficiale di Marina e di un altro indagato, degli affari che il gruppo statunitense potrà concludere con l'amministrazione italiana, grazie all'intervento illecito del pubblico ufficiale».

Chi è Stroppa

[...] Cresciuto a Roma, nel quartiere Torpignattara, da sempre appassionato di informatica, venne intercettato da alcuni attivisti di Anonymous Italia ancora minorenne e ingaggiato come giovane hacker. Una vicenda non senza risvolti giudiziari, che si risolsero quando ottenne il perdono giudiziale da parte del Tribunale dei minori.

A notarlo non fu solo il movimento di hacker, ma anche Marco Carrai, caro amico di Matteo Renzi e grande esperto di sicurezza informatica nel nostro Paese. Stroppa venne chiamato da Carrai a fare il responsabile della divisione ricerca e sviluppo di una delle aziende di cui era socio grazie alle sue capacità di analisi dei dati del traffico sui social network e alle sue abilità di divulgatore.

Nel 2017 venne scelto da Renzi - non più presidente del Consiglio, ma segretario del Pd - come consulente sulla cybersicurezza.

Il legame tra Stroppa e Musk

E da lì, con un balzo in avanti di qualche anno, si arriva al legame con Elon Musk, che in varie occasioni ha dimostrato di apprezzare la compagnia e la collaborazione di Stroppa anche tramite il suo social X. L’analista romano è stato ingaggiato come ricercatore indipendente dalla squadra che curava la sicurezza di X. Venne ringraziato pubblicamente da Musk sempre sulla piattaforma social dopo la pubblicazione di una sua ricerca sulla diffusione di contenuti pedopornografici su X.

Una precisazione: Stroppa non ha mai avuto incarichi formali in X. Per Stroppa Musk è «il Leonardo da Vinci della nostra epoca». Al Corriere, di ritorno dal suo impegno all’Ai Safety Summit di Bletchley Park, aveva detto: «È la persona più riflessiva che conosca, con una cultura trasversale che gli permette di interpretare problemi complessi riuscendo a osservare da punti di vista diversi che apparentemente non sembrano legati. E questa è una caratteristica che aveva Leonardo da Vinci».

Sul problema della connessione Internet nel nostro Paese e sul possibile ruolo di Starlink, che è al centro dell'inchiesta, diceva: «Per arrivare a parlare di Ai dobbiamo come Paese come prima cosa risolvere il problema della connessione Internet su tutto il territorio. Società come Telecom e Open fiber stanno facendo un ottimo lavoro, ma è veramente un lavoro complicato. Mi auspico che società come Starlink possano dare una mano a connetterci tutti [...]».

