TU CHIAMALE, SE VUOI, COSPIRAZIONI! "CREDO NELLE TEORIE DEL COMPLOTTO SULL'11 SETTEMBRE", SPIKE LEE CONFESSA AL "NEW YORK TIMES" DI AVERE "DELLE DOMANDE" SUL CROLLO DELLE TORRI - "LA QUANTITA' DI CALORE NECESSARIA PER FONDERE L'ACCIAIO NON E' STATA RAGGIUNTA" - DUBBI ANCHE SUL "MODO IN CUI L'EDIFICIO 7 E' CROLLATO"- IL REGISTA, TRA I PRINCIPALI DONATORI DEL PARTITO DEMOCRATICO, HA APPENA PRESENTATO LA SUA NUOVA SERIE DI DOCUMENTARI "NEW YORK EPICENTERS: 9/11-2021 1/2" E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Spike Lee 2

Il regista di Hollywood Spike Lee ha detto di credere nelle teorie del complotto sull'11 settembre, compresa quella secondo cui uno degli edifici del World Trade Center è stato abbattuto da una demolizione controllata e non da un attacco terroristico.

In una recente intervista con il New York Times, Lee ha discusso della sua nuova serie di documentari di otto ore "New York Epicenters: 9/11 - 2021 1/2". La puntata in quattro parti, che è stata presentata per la prima volta su HBO domenica, si è concentrata principalmente sui newyorkesi e sulle loro reazioni agli attacchi terroristici dell'11 settembre e alla pandemia di COVID.

Ci sono interviste con politici di New York come il senatore Chuck Schumer e il sindaco Bill de Blasio, insieme a quelle a vari operatori sanitari, vigili del fuoco e attivisti. Spike Lee ha detto che il dipartimento di polizia di New York ha rifiutato di essere intervistato nel suo documentario a causa delle sue opinioni sulla polizia.

NYC Epicenters

Nell'ultimo episodio della serie parlano diversi membri del gruppo cospirativo Architects and Engineers for 9/11 Truth, un gruppo che ha suggerito che il governo degli Stati Uniti fosse coinvolto nel crollo del World Trade Center l'11 settembre 2001.

Quando il giornalista del Times Reggie Ugwu ha chiesto a Lee dell'inclusione del gruppo nella serie di documentari, Lee ha risposto: «Voglio dire che ho delle domande, e spero che forse l'eredità di questo documentario sia che il Congresso tenga un'udienza, un'udienza del Congresso, circa 9/11».

Ugwu ha quindi chiesto a Lee se crede alle «spiegazioni ufficiali» per il crollo del World Trade Center l'11 settembre, e cui Lee ha risposto: «La quantità di calore necessaria per far fondere l'acciaio, quella temperatura non è stata raggiunta. E poi la giustapposizione del modo in cui l'edificio 7 è caduto a terra - quando lo metti accanto ad altri crolli di edifici demoliti, è come se stessi guardando la stessa cosa», ha detto Lee nell'intervista.

Attacco alle Torri Gemelle 2

«Ma le persone [stanno] decidendo da sole», ha detto. «Il mio approccio è quello di inserire le informazioni nel film e lasciare che le persone decidano da sole. Rispetto l'intelligenza del pubblico».

Il WTC 7 originale era un edificio di 42 piani costruito nel 1987, che è stato filmato mentre cadeva a terra dopo il crollo delle Torri Gemelle. Da alcune angolazioni si vede la torre apparentemente intatta crollare su se stessa. Ma i video che riprendono l'altra parte dell'edificio mostrano un enorme squarcio causato dalla caduta di detriti.

Attacco alle Torri Gemelle 3

A quel punto, Ugwu ha chiesto a Lee perché crede nelle cospirazioni dell'11 settembre ma non supporta le teorie della cospirazione sui vaccini o sulle elezioni del 2020, e Lee ha scherzato: «La gente penserà quello che pensa, a prescindere. Non sto ballando intorno alla tua domanda», ha detto. «La gente penserà quello che vuole».

Ha osservato: «La gente mi ha chiamato razzista ogni volta. La gente diceva che in Mo' Better Blues, ero antisemita, in She's Gotta Have It che ero misogino».

Attacco alle Torri Gemelle 4

«Le persone penseranno solo quello che vogliono», ha detto Lee. «E tu sai cosa? Sono ancora qui, dopo quattro decenni di cinema».

La teoria della demolizione controllata esiste fin dall'indomani degli attacchi terroristici dell'11 settembre, quando l'edificio 7 è stato colpito dai detriti delle Torri Gemelle ed è stato danneggiato da incendi, che hanno bruciato per sette ore fino a quando non è stato completamente distrutto verso le 5: 20 pm.

Alcuni sostenitori della teoria suggeriscono che l'edificio sia stato demolito perché potrebbe essere servito come centro operativo per la demolizione delle Torri Gemelle, mentre altri suggeriscono che gli addetti ai lavori potrebbero aver voluto distruggere i file sulle frodi aziendali.

Il produttore cinematografico di Loose Change Dylan Avery una volta ha detto che pensava che la distruzione dell'edificio fosse sospetta perché ospitava un ufficio della CIA, un avamposto dei servizi segreti, la Securities and Exchange Commission e il centro di comando di emergenza della città.

Il nuovo edificio che ha sostituito il vecchio

Ma il comando delle operazioni speciali degli Stati Uniti ha affermato che chiunque avrebbe potuto affittare uno spazio nell'edificio.

Anche il National Institute of Standards and Technology ha indagato sulle affermazioni e «non ha trovato prove a sostegno di ipotesi alternative che suggerissero che le torri di accesso al commercio mondiale siano state abbattute mediante demolizione controllata utilizzando esplosivi piazzati prima dell'11 settembre 2001».

«Invece, fotografie e video da diverse angolazioni mostrano chiaramente che il crollo è iniziato ai piani dell'incendio e dell'impatto e che il crollo è progredito dall'inizio dei piani verso il basso fino a quando le nuvole di polvere hanno oscurato la vista».

Spike Lee 3

Lee è stato uno dei principali donatori democratici e negli ultimi anni ha fatto una campagna per i politici di estrema sinistra.