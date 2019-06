TUTTI I NODI VENGONO AL PETTING – VIDEO! DUE CLOCHARD SI LASCIANO ANDARE A CASERTA E INIZIANO A TOCCARSI IN PIENO GIORNO: I DUE IN CALORE SONO MOLTO CONOSCIUTI IN CITTÀ E VENGONO ASSISTITI DALLE COMUNITÀ DI VOLONTARI DI DUE PARROCCHIE DEL CENTRO – PIÙ VOLTE È STATO CHIESTO LORO DI VIVERE IN ALCUNI ALLOGGI, MA…

Marilù Musto per www.ilmattino.it

sesso tra clochard a caserta 3

Urinano negli spazi pubblici, dormono all'aria aperta o sotto i portici, a volte occupano l'intero marciapiedi con coperte e cibi di ogni genere, ma anche con tanto, tantissimo alcol. Sono i senzatetto della città di Caserta che da anni sostano davanti alle uscite di emergenza della banca popolare di via Battisti a Caserta.

Questo pomeriggio, però, due clochard si sono lasciati andare a scene di sesso. Petting, niente di più, ma tanto è bastato per far scattare la protesta di alcuni negozianti nei dintorni. I due clochard in questione sono assistiti dalle comunità di volontari delle due parrocchie del centro. Più volte è stato chiesto loro di vivere in degli alloggi, ma dopo un breve periodo di assistenza, sono tornati in strada per scelta.

sesso tra clochard a caserta 1

Fra le tante associazioni che si occupano dei senzatetto a Caserta c'è l'Angelo degli Ultimi: i medici e gli infermieri curano - nei loro giorni liberi dal lavoro - le persone che scelgono di vivere in strada. La città turistica in estate si riempie di visitatori che arrivano a Caserta per entrare nella Reggia. La strada di accesso nel cuore della città è costellata di clochard che, qualche volta, si riparano anche in piazza Carlo III, nei giardini curati da Confindustria.

sesso tra clochard a caserta 6