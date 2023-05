CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! – “INCIPIT DELL’EDITORIALE DI PRIMA PAGINA SUL ‘RIFORMISTA’, A FIRMA DEL DIRETTORE MATTEO RENZI: ‘ANCHE OGGI MI PRESENTERÒ IN TRIBUNALE, A FIRENZE, NELL’AMBITO ANCHE OGGI MI PRESENTERÒ IN TRIBUNALE, A FIRENZE, NELL’AMBITO DEL ‘PROCESSO OPEN’”. TITOLO: ‘OPEN TO MERAVIGLIA’. SIAMO D’ACCORDO” – “DAL SITO DEL ‘CORRIERE DI BOLOGNA’: ‘FALLIMENTO OSTERIA DEI POETI: ALL’ASTA TREMILA BOTTIGLIE DI ‘VINO E CHAMPAGNE’, CENTINAIA IN FILA”. LO CHAMPAGNE CHE COSA SAREBBE SE NON UN VINO?