UBRIACO AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE – IN GRAN BRETAGNA UN 21ENNE SI METTE ALLA GUIDA TOTALMENTE UBRIACO E LANCIA LA MACCHINA SUL MARCIAPIEDE DAVANTI AL LOCALE DOVE I BUTTAFUORI GLI AVEVANO IMPEDITO DI ENTRARE: TRAVOLGE E FERISCE CINQUE PERSONE - ADESSO L’UOMO È STATO CONDANNATO A…(VIDEO)

DAGONEWS

mustafa esmail 1

Quando quei buttafuori gli hanno negato l’accesso a quel locale a Brixton, nel sud-ovest di Londra, Mustafa Esmail, 21 anni, è impazzito: totalmente ubriaco è salito sulla macchina che aveva noleggiato, bramando vendetta.

Si è messo alla guida e ha spinto l’auto a folle velocità sul marciapiede davanti al bar in cui non lo avevano fatto entrare.

Cinque persone sono rimaste gravemente ferite: hanno riportato ferite multiple e danni permanenti. Da quel momento la loro vita è cambiata per sempre.

mustafa esmail 3

Era il 2 dicembre del 2017 e adesso Esmail, arrestato dopo aver investito i pedoni, è stato condannato a 12 anni di carcere. In passato era finito nel mirino delle forze del’ordine per aver aggredito la madre e per aver colpito con una bottiglia un uomo, reo di avergli venduto polvere bianca spacciandola per cocaina.

mustafa esmail 2 mustafa esmail 4