4 apr 2024 08:36

UN UCCELLINO MI HA DETTO… CHE SONO CORNUTO! - IN TURCHIA, UN UOMO HA SCOPERTO CHE LA MOGLIE LO TRADIVA GRAZIE AI SUOI PAPPAGALLI CHE RIPETEVANO LA FRASE: "MIO MARITO NON È IN CASA, VIENI" - I DUE PENNUTI SONO STATI CHIAMATI A TESTIMONIARE IN TRIBUNALE NELLA CAUSA DI SEPARAZIONE DELLA COPPIA: NON È LA PRIMA VOLTA CHE I PAPPAGALLI RIVELANO UTILI IN PARTICOLARI SITUAZIONI "GIUDIZIARIE", ANCHE IN CASO DI OMICIDI…