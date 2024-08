GLI UCRAINI “PENETRANO” LA RUSSIA – LE TRUPPE DI ZELENSKY HANNO CONQUISTATO 450 CHILOMETRI QUADRATI AL CONFINE, NELLA REGIONE DI KURSK, E LANCIANO DRONI FINO A MOSCA: LA SCORSA NOTTE 18 VELIVOLI DI KIEV SONO STATI ABBATTUTI IN TRE REGIONI. ALCUNI AVEVANO RAGGIUNTO MOSCA – PUTIN È IN IMBARAZZO: COME CON LA MARCIA DI PRIGOZHIN, L’EX AGENTE DEL KGB STA FACENDO LA FIGURA DEL FESSO E NON RIESCE A FERMARE L’OFFENSIVA…

MEDIA, ABBATTUTI DRONI VICINO BASE MILITARE ALLE PORTE DI MOSCA

(ANSA) - Droni sono stati abbattuti la notte scorsa vicino all'aeroporto militare di Chkalovsky, a pochi chilometri da Mosca: lo scrive il canale Telegram russo Astra, che cita residenti locali. I residenti hanno udito spari nella vicina cittadina di Shchelkovo e allarmi aerei. Secondo alcuni blogger filorussi l'attacco all'aeroporto militare è stato respinto. Non ci sono notizie ufficiali.

MOSCA, 18 DRONI UCRAINI ABBATTUTI STANOTTE SU 3 REGIONI RUSSE

(ANSA) - Le forze di difesa aerea hanno abbattuto stanotte 18 droni ucraini sulle regioni russe di Kursk, Belgorod e Voronezh: lo afferma il Ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia di stampa Tass.

Estratto dell’articolo di Monica Perosino per “La Stampa”

Prima o poi Putin riuscirà a fermare le truppe ucraine che avanzano nella regione russa di Kursk e, nelle ultime ore, anche in quella di Belgorod. Ma non è ancora successo, e non succederà con la velocità che avrebbe risparmiato al generale Gerasimov l'onta di non essere stato in grado di proteggere i confini della Federazione.

AVANZATA DELLE TRUPPE UCRAINE IN RUSSIA - AGOSTO 2024

La «dura risposta» […] tarda ancora, così come gli aiuti, che fanno fatica ad arrivare e vengono "neutralizzati" sul cammino lungo e difficile dalle zone di combattimento del Donbas . L'ultimo, un convoglio che trasportava carri armati T-80, è un serpente annerito di rottami.

Così la frustrazione russa si rovescia sulla regione di Kyiv, su cui ieri è stato lanciato un raid missilistico […], su Nikopol, Kherson e su Kramatorsk e nelle parole del Cremlino, che promette vendetta e continua a sostenere di aver fermato l'avanzata […]

L'avanzata verso Kursk è tutt'altro che ferma, anzi. Si sta aprendo come le dita di una mano anche a Belgorod che, secondo fonti ucraine non sarebbe un obiettivo di per sé ma in quanto nodo tattico essendo costeggiato dall'autostrada E105, che collega Kharkiv a Belgorod e Belgorod a Kursk, principale corridoio di rifornimenti a tutto il raggruppamento militare russo del Nord.

bomba termobarica sganciata dai russi a kursk

[…] Se l'obiettivo strategico a breve termine di Kyiv è quello di destabilizzare la Russia colpendola sul suo stesso suolo, è sempre più chiaro che non si tratta di un blitz destinato a chiudersi presto: oltre alle decine di blindati, sostegno tattico e logistico, intelligence e brigate di élite impegnate con incursori tra i meglio addestrati dell'esercito, diversi scavatori stanno preparando fortificazioni e trincee che sembrano fatte per resistere a lungo.

Le forze armate ucraine stanno costruendo barriere e accessi minati per difendere i 450 km² occupati - loro dicono "liberati" - della regione. Rinforzi di fanteria e mezzi corazzati continuano ad affluire oltre confine: l'Ucraina intende mantenere la regione a lungo termine.

attacco ucraino a kursk, in russia 2

Un altro dato significativo è come si stanno "comportando" gli ucraini nei villaggi che attraversano: i milblogger russi raccontano con malcelato rammarico che «gli invasori sono gentili con i residenti locali», e che nulla viene rubato, saccheggiato o distrutto tranne «equipaggiamento militare». […]

[…] Kyiv sa che prima o poi i russi riusciranno a convogliare capacità sufficienti a contrattaccare, ma quando succederà le brigate di punta non saranno lì ad aspettare, coperte da linee meno mobili e più adatte alla difesa.

vladimir putin

È probabile che sarà allora che anche le forze finora "a riposo" dei russi anti-Putin come la Legione "Libertà alla Russia", protagoniste del blitz a Belgorod nel maggio 2023, saranno chiamate a partecipare alle operazioni.

Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha denunciato anche un incendio appiccato nella centrale nucleare di Zaporizhzhia aggiungendo che «la Russia utilizza la centrale solo per ricattare il mondo». Intanto, si aspetta che il Cremlino faccia seguito alle promesse di vendetta con un attacco che potrebbe arrivare anche sotto forma di un raid missilistico su vasta scala.

