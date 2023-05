27 mag 2023 15:40

ULTRA-RUNNER? ULTRA-PARACULA! - LA MARATONETA SCOZZESE JOASIA ZAKRZEWSKI È STATA SQUALIFICATA DALLA GARA "GB ULTRA MANCHESTER-LIVERPOOL", LUNGA 80 CHILOMETRI PER AVER USATO LA MACCHINA PER PERCORRERE 4 CHILOMETRI! - A INSOSPETTIRE I GIUDICI DI GARA SONO STATI I TEMPI DELLA DONNA, CHE È ARRIVATA TERZA DOPO AVER PERCORSO UN MIGLIO IN UN MINUTO E 40 SECONDI - UN'AMICA DELL'ATLETA HA CERCATO DI GIUSTIFICARLA: "HA DETTO CHE SI SENTIVA MALE E STANCA DURANTE LA GARA E…"