UNCONSCIOUS STATES OF AMERICA – PENSATE CHE TRUMP SIA UN FOLLE? NON CONOSCETE LA DEEP AMERICA! GLI STATI UNITI HANNO PIÙ DI 3 MILIONI DI CONTAGI MA LE PERSONE SE NE FOTTONO ALLA GRANDE: A MIAMI LE SPIAGGE SONO PIENE (COME LE TERAPIE INTENSIVE), IN TEXAS SI FANNO I RODEI E IN MOLTI PENSANO CHE IMPORRE LE MASCHERINE SIA UNA VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. FORSE LA PARTITA PER LE ELEZIONI È PIÙ APERTA DI QUELLO CHE DICONO I SONDAGGI…

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Con oltre 3 milioni di contagi – scrive Le Monde - il Paese si trova ad affrontare una situazione fuori controllo. Tuttavia, le misure restrittive sono ancora rifiutate da una parte della popolazione.

È difficile essere più espliciti. "Sono un americano e sento che dovrei essere in grado di fare quello che voglio. Pago le tasse, vivo libero, e voglio essere libero." L'uomo che parla non è uno di quei giovani che si spremono per le feste sulle spiagge della Florida.

Ha sessant'anni, è un po' sovrappeso, un cappello da cowboy - di paglia, è estate - e, naturalmente, niente maschera. È venuto al tradizionale rodeo Giddings, una città di 5.000 persone nel cuore del Texas, il 4 luglio, festa nazionale.

Nessuna distanza fisica sulle gradinate, nessuna maschera, nonostante l'ingiunzione del governatore dello stato. "Questo è contro i nostri diritti costituzionali. Il governo non dovrebbe essere in grado di impormi quello che indosso", ha aggiunto un altro spettatore, secondo il filmato mostrato dall'emittente televisiva statale PBS.

In Florida o in Texas, gli ospedali sull'orlo del collasso

La singolarità della situazione negli Stati Uniti, cinque mesi dopo lo scoppio di una pandemia che ha ucciso più di 133.000 persone e posto il Paese al primo posto nel mondo in termini di vittime (ma settimo, dietro la Francia, in termini di popolazione), non poteva essere rappresentata meglio.

Mentre 37 dei 50 stati stanno nuovamente sperimentando un aumento del numero di casi di contaminazione (3 milioni a livello nazionale) e gli ospedali in Florida e Texas sono sull'orlo del collasso, parte della popolazione ritiene che la lotta contro una malattia altamente contagiosa sia una questione di libertà individuale.

Una componente minoritaria, certo, ma rappresentativa di una corrente radicata nella storia nazionale - nel 1918, durante l'influenza "spagnola", a San Francisco si formò una lega anti-maschera.

Al di là degli interessi economici, il sentimento anti-confinamento fa parte dell'individualismo tradizionale americano (lo spirito "di frontiera"), ma anche del fatalismo religioso non meno tradizionale. Non ho paura", spiega una giovane donna nello stesso servizio della PBS. Quello che deve succedere succederà. Se il mio tempo è arrivato, Dio mi prenderà. »

I rappresentanti governativi hanno dovuto - e devono ancora farlo - affrontare questo stato d'animo, sapendo che è fuori questione andare troppo oltre nel limitare la libertà degli americani.

Recentemente, quando la California, ex studente diligente del confinamento, si è trovata ad affrontare un'impennata di casi, di poco inferiore agli Stati repubblicani, che avevano fatto come volevano, un medico dell'ospedale universitario di San Francisco invidiava le misure adottate in Francia: “permessi di uscita” ha spiegato con ammirazione “multe se i cittadini superavano il perimetro autorizzato!”

Un contrattempo sfortunato

Per motivi politici, ma anche geografici - ci sono ancora contee risparmiate, i cui abitanti si stupiscono di apprendere che, nelle città, il denaro contante non viene più utilizzato per paura della contaminazione - il governo statunitense non è stato in grado di imporre misure uniformi, vincolanti e, soprattutto, convincenti.

Mancanza di leadership a Washington, denunciano i Democratici.

Dopo aver cercato di contenere questo virus incontrollabile attraverso conferenze stampa giornaliere di due ore, Donald Trump ha perso l'interesse per la situazione sanitaria e si è concentrato sull'economia e sulla sua ripresa.

A quattro mesi dalle elezioni presidenziali, si comporta come se il virus fosse solo uno sfortunato contrattempo, anche se la pandemia colpisce regolarmente il suo entourage.

Dopo i tre membri dello staff dei Servizi Segreti dislocati a Tulsa, Oklahoma, per il raduno della campagna del 20 giugno, è toccata alla fidanzata di suo figlio Donald Junior, ex avvocato e conduttrice di Fox News, Kimberly Guilfoyle, a risultare positiva al virus costringendola ad annullare la sua presenza al raduno del 3 luglio al Mount Rushmore, dove le sedie non erano ben distanziate, in spregio alle norme sanitarie.

Secondo il Washington Post, la Casa Bianca punta sulla stanchezza degli americani e sull'effetto "anestesia" della pandemia.

Dopo settimane di ansia economica e un diluvio quotidiano di informazioni sui contagi - 10.000 in Texas martedì e 6.000 in California, un record assoluto fin dall'inizio - le cifre stratosferiche non hanno più alcuno scopo. Donald Trump l'ha ripetuto domenica: il coronavirus non è così terribile.

La prova: il numero di morti non aumenta in proporzione. "Nel 99% dei casi, il virus è innocuo", ha affermato. E se c'è un'esplosione di casi, è perché gli Stati Uniti stanno conducendo molti più test: "40 milioni di persone".

Il governatore democratico di New York, Andrew Cuomo, è rimasto costernato da questo ragionamento. Con una tale logica, "sarebbe sufficiente fermare la mammografia per far sparire il cancro al seno".

Il presidente americano è passato martedì a una nuova offensiva, quella per cui riserva lettere maiuscole nei messaggi di Twitter: le scuole.

Vuole riaprire le istituzioni educative, in un momento in cui le università sono riluttanti ad annunciare la loro linea politica, che è sempre più fluttuante ogni giorno (martedì, Harvard ha finalmente deciso: i corsi online continueranno fino alla fine dell'anno, ma il prezzo delle lezioni rimarrà fisso a 50.000 dollari - 44.000 euro).

In un incontro con insegnanti e genitori, Trump ha annunciato che avrebbe "fatto pressione sui governatori" per riaprire " alla grande" le scuole pubbliche - con tagli al budget, se necessario.

Mentre può approfittare del parere favorevole dell'American Academy of Pediatrics, gli insegnanti chiedono garanzie, in particolare in Florida, dove le autorità hanno già decretato la riapertura delle classi, nonostante l'escalation dei casi (l'84% dei letti di terapia intensiva sono occupati).

Destra e sinistra si incolpano a vicenda per l'impennata (la "recrudescenza"). Da parte repubblicana, alcuni funzionari eletti, tra cui il sindaco di Miami Carlos Gimenez e il leader del partito Kevin McCarthy, hanno accusato Black Lives Matter e le proteste seguite alla morte di George Floyd il 25 maggio.

Ma secondo uno studio pubblicato alla fine di giugno dal National Bureau of Economic Research (NBER), delle 315 città in cui si sono svolte le marce, "non è stato possibile trovare alcuna prova" di questa correlazione nelle tre settimane successive.

Altri hanno dato la colpa all'atteggiamento di Trump e al suo sostegno agli estremisti anti-contenimento, che hanno costretto i governatori ad affrettarsi ad allentare le restrizioni in occasione del Memorial Day, il primo fine settimana di festa degli Stati Uniti.

Il guru di Covid-19, il dottor Anthony Fauci, ha scelto di non puntare il dito. Ma lunedì ha messo in guardia contro qualsiasi "falso racconto" sulla pericolosità del virus: certamente il numero giornaliero di morti è contenuto (902 per il giorno del 7 luglio rispetto ai 2.701 del 6 maggio), ma questo è forse solo un effetto ritardante e non se ne può trarre alcuna conclusione.

“Gli Invincibili”

Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, colui che per primo ha ordinato misure di contenimento in tutto lo Stato e che si rimprovera di aver ceduto troppo rapidamente alle pressioni per la riapertura, ha rimproverato i giovani che si credono "invincibili".

Le contee meridionali dello stato, in particolare la tradizionale contea repubblicana di Orange, terreno fertile dell'edonismo californiano, dove a maggio si sono svolte numerose manifestazioni contro la chiusura di spiagge e ristoranti, sono costrette a inviare i pazienti negli ospedali del nord dello stato. Gli "invincibili" costituiscono ora la metà dei casi in California. Dai 65 anni di marzo, l'età media dei pazienti è salita a 37 anni. A Seattle (Washington), due su tre persone colpite hanno meno di 29 anni.

La relativa indifferenza - o avventatezza - di una parte della popolazione può anche essere legata al fatto che la malattia colpisce in modo molto disuguale. Il New York Times è riuscito ad ottenere un rapporto sulla situazione presentando una denuncia ai sensi del Freedom of Information Act (FOIA).

Non è stato senza difficoltà: le contee non hanno gli stessi criteri di contabilizzazione dei casi e l'obbligo di notifica a livello federale risale a poche settimane fa. Le cifre, che non tengono conto dell'attuale impennata estiva, mostrano che i neri e i latino-americani hanno tre volte più probabilità di contrarre il virus rispetto ai bianchi, e il doppio di morire per questo.

Finora, le disparità nella malattia sono state attribuite alle più frequenti comorbilità tra queste popolazioni. Alla luce di questa indagine, gli esperti ritengono che essi riflettano principalmente il pericolo a cui le minoranze sono esposte in modo sproporzionato a causa del loro status economico.

I neri, i latini e le altre "persone di colore", secondo la nomenclatura americana, costituiscono la maggior parte dei lavoratori "essenziali", sia nel settore delle pulizie, dei trasporti o dei servizi alimentari. Categorie che non rischiano l'esposizione al virus in nome della libertà individuale ma per necessità.

