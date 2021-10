DI MAIO, NOVELLO PALADINO LGBT+: "E' UNA VERGOGNA MONDIALE AVER AFFOSSATO IL DDL ZAN. NEL MIO LIBRO PARLO DEL TEMA DELL'OMOSESSUALITÀ. PER ME È INACCETTABILE CHE QUESTO TEMA VENGA USATO CON UN'ACCEZIONE NEGATIVA, DISPREGIATIVA, DENIGRATORIA. È AGGHIACCIANTE CHE UNA PARTE DELLA POLITICA, CON IL COINVOLGIMENTO DI ALCUNI MEDIA, PROVI A SCREDITARE LE PERSONE DANDO UN SIGNIFICATO NEGATIVO ALLA PAROLA OMOSESSUALITÀ…" - MA COME MAI SOLO ORA DI MAIO SI APPASSIONA AL TEMA? NON SI RICORDANO IN PASSATO LE SUE BATTAGLIE PER IL MONDO GAIO...