Candida Morvillo per il "Corriere della Sera"

ATTRAZIONE SESSUALE

Professor Emmanuele A. Jannini, andiamo verso il primo San Valentino coi baci vietati ai non congiunti e gli amanti fermati dal coprifuoco. Come stanno il sesso e l' amore al tempo del Covid?

«Essendo basati a volte su menzogne e infingimenti, il cambiamento più palese è che il Covid ha scoperto le carte. Da una parte, ha rivelato a coppie in crisi che il sostegno della loro vita si trovava già nel loro letto. Oppure, altri hanno atteso la fine del lockdown per piantare il coltello nel petto del partner e fuggire con l' amante».

emmanuele a. jannini 1

Emmanuele A. Jannini è ordinario di Endocrinologia e Sessuologia Medica all' Università Tor Vergata di Roma e visiting professor a Shanghai, Hefei e Guangzhou. È stato lui a creare in Italia il primo Corso di laurea di Sessuologia. È tra i venti autori al mondo col maggior indice bibliometrico per la ricerca sulle disfunzioni sessuali maschili e fra i primi tre per diagnosi e terapia dell' eiaculazione precoce. Per anni, ha condotto la rubrica «Questione di ormoni» dentro Superquark . Il suo libro Uomini che piacciono alle donne - Le risposte scientifiche ai misteri della seduzione e dell' amore esce domani con la prefazione di Piero Angela, per Sonzogno, nella collana «Scienze per la vita», ideata e diretta da Eliana Liotta.

Jannini, quali uomini piacciono alle donne?

«Alcuni segnali dell' identikit sembrano onesti, ma non lo sono. La massa muscolare può essere il cartellone pubblicitario che dice "io ti proteggerò", ma anche no. I lineamenti del volto, più sono regolari, meglio promettono salute e, tuttavia, non garantiscono che uno non abbia Covid o Hiv. Quello che conta di più per stabilire quale uomo piace alle donne, invece, è la dimensione di quinte teatrali entro le quali l' uomo si muove. L' uomo, per piacere, deve avere profondità».

uomini e perfezione 2

La profondità alle donne non è richiesta?

«Una donna può sedurre anche se è bidimensionale: gli uomini s' innamorano anche solo con gli occhi. Le donne invece, il più delle volte, s' innamorano con le orecchie: hanno bisogno della storia, ed ecco il teatro, le quinte, la tridimensionalità. Quindi, l' uomo che piace alle donne è quello che racconta e ascolta. Gabriele D' Annunzio era basso, pelato, eppure ha avuto le dive e contesse più belle».

attrazione al primo incontro

Nell' era di Instagram in cui impera l' immagine e gli uomini si esibiscono e si curano molto, l' aspetto non conta più che in passato?

«Gli uomini sopravvalutano l' attenzione femminile al corpo maschile. Per esempio, gli studi dicono che certi loro dettagli fisici sono un formidabile elemento di competizione intra-genere, ma contano poco nella competizione inter-genere: alle donne non interessano così tanto».

Sbaglio se dico che il pensiero forte del libro è che gli uomini più graditi alle donne sono quelli capaci di accompagnarle nel loro percorso di emancipazione e affermazione?

«È così ed è qualcosa che si aggiunge ai tradizionali elementi di protezione, cura e accudimento. La rivoluzione silenziosa è incarnata da uno come George Clooney: ha una evidente virilità, ma associata a dolcezza e propensione all' ascolto. Sembra uno che non ha timore della propria femminilità perché è convinto della propria virilità».

george clooney

Eppure, l' attore fu al centro di un dibattito sulla sua presunta omosessualità.

«Veniamo dalla pubblicità dell' uomo che non deve chiedere mai. Ma quell' uomo, in realtà, era il primo ad avere dubbi sulla sua virilità. È il retaggio dell' incertezza dell' erezione, una caratteristica maschile da quando gli uomini sono scesi dagli alberi e hanno dovuto contare sull' erezione. L' idea fondamentale è che gli uomini dell'anno 2021 della resurrezione hanno rivoluzionato postura sociale e sentimentale con le stesse basi usate dalle donne negli anni '60: allora, fu la pillola, oggi è il Viagra. Vedremo poi come il vaccino anti Covid cambierà le incertezze più recenti».

uomini

A proposito, un capitolo è dedicato all' innamoramento che potenzierebbe il sistema immunitario.

«Le farfalle nello stomaco stimolano risposte di tipo psico neuro endocrino. Gli ormoni svolgono un ruolo determinante nella chimica dell' amore, come in quella di ansia, disamore e angoscia. Così, la depressione provoca immunodepressione, mentre l' innamoramento provoca immunoattivazione. Non è sbagliato rispondere al Covid innamorandosi».

perfezione

Però, come e dove? Senza palestre, ristoranti, teatri?

«In questi mesi ho condotto molti studi sulle App di incontri e credo che al "tana libera tutti", dopo che tanti si sono scambiati più promesse che incontri, assisteremo a una notevole ripresa delle passioni».

