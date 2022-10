UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – A SCALEA, IN PROVINCIA DI COSENZA, UNA GUARDIA GIURATA DI 25 ANNI HA SPARATO SEI COLPI DI PISTOLA CONTRO L'EX COMPAGNA DI 31 ANNI E POI SI È UCCISO – I DUE, CHE AVEVANO UNA FIGLIA DI 2 ANNI, SI ERANO LASCIATI TRE MESI FA, APPARENTEMENTE SENZA DRAMMI. MA DA ALLORA LUI LA SEGUIVA E LEI ERA PREOCCUPATA, ANCHE SE NON AVEVA MAI PRESENTATO DENUNCIA...

Carlo Macrì per il “Corriere della Sera”

Ilaria Sollazzo

Tre mesi fa si erano lasciati, senza drammi, dopo diversi anni di convivenza. Un'unione, quella tra Ilaria Sollazzo, 31 anni, e Antonio Russo, 25, lei insegnante di sostegno, lui guardia giurata, titolare della Metropol, entrambi di Scalea (Cosenza), vissuta tra alti e bassi, nonostante la nascita, due anni fa, di una bambina (che viveva con la madre).

Sabato notte la tragedia che nessuno si aspettava, perché a quanto pare non c'era stata alcuna avvisaglia. Intorno alle due Antonio Russo, dopo aver seguito Ilaria con la sua Audi, l'ha raggiunta sotto casa, è sceso dall'auto e le ha scaricato addosso sei colpi di pistola mentre lei si trovava ancora al posto di guida della sua Lancia Y. Poi ha rivolto l'arma contro di sé e, con l'ultimo proiettile rimastogli, si è ucciso.

ANTONIO RUSSO

Don Cono Araujo, parroco della chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Scalea, conosceva entrambi. «Conoscevo i ragazzi e le loro famiglie. Spesso venivano in parrocchia, insieme alla bambina». Dice che erano una coppia affiatata, che si volevano bene. «Anche dopo la separazione il clima tra i due pareva normale. Qualcosa, però, si è rotto», ragiona don Cono. Ilaria aveva vinto il concorso nella scuola e preso servizio, a settembre, al liceo Metastasio di Scalea.

Don Araujo, a questo punto, racconta una storia che troppo spesso accompagna i femminicidi, come se fosse un'assurda giustificazione: «Credo che Antonio non vedesse di buon occhio l'autonomia economica della compagna, che la sua indipendenza l'avesse fatto infuriare».

Sabato sera Ilaria è andata in parrocchia a far visita ai catechisti. «Lei adorava stare con i bambini, per anni ha insegnato catechismo. Come al solito ci siamo messi a chiacchierare. Era abbastanza serena, sorridente, mi aveva detto che sarebbe andata a un compleanno di amici. Ilaria amava la vita e aveva tantissimi amici», ricorda don Cono.

AUTO IN CUI E' STATA UCCISA ILARIA SOLLAZZO

La fine della relazione con Antonio, però, Ilaria l'ha vissuta con sofferenza, soprattutto per sua figlia. Lui, nel frattempo, con la morte del padre, aveva ereditato l'azienda di famiglia, la Metropol, insieme alla madre e al fratello. «Forte» anche di questo aveva cercato di riconquistare Ilaria, ma senza successo. Ilaria, riferisce chi li conosceva, respingeva con garbo i suoi tentativi di riavvicinamento.

Ma lui la seguiva. Ilaria si sarebbe confidata con le sorelle e con il fratello, ma non ha presentato nessuna denuncia per stalking o per minacce. Sabato, Ilaria ha passato la serata con degli amici. Verso le due è rientrata sotto casa dei suoi genitori, in via Paolo Borsellino. Qui, ha incrociato la sagoma del suo ex che, dopo essersi avvicinato all'auto, ha tentato di aprire lo sportello lato guida per farla scendere.

OMICIDIO FEMMINICIDIO SCALEA

Alla scena non ha assistito alcun testimone, ma è presumibile che Ilaria, spaventata, si sia chiusa dentro l'abitacolo. Un gesto che, però, non le ha salvato la vita. La guardia giurata ha premuto sei volte il grilletto della sua pistola, puntandola contro la madre della sua bambina. Ha sparato attraverso il finestrino e l'ha uccisa all'istante. Poi, ha poggiato la rivoltella alla tempia e ha esploso l'ultimo colpo.

FEMMINICIDIO FEMMINICIDIO