Marco Zonetti per Dagospia

Il tradizionale tuffo di Capodanno a Viareggio ha avuto, in questo inizio del 2024, un partecipante ormai notissimo, tanto da guadagnarsi da parte dei suoi compagni di avventura una miriade di strette di mano, pacche sulle spalle, complimenti, elogi, incoraggiamenti, e soprattutto numerosi: "Se si candida, la voto senz'altro!".

Parliamo del generale Roberto Vannacci, comparso ieri tra i 605 arditi tuffatori nelle gelide acque della Versilia, come ci racconta il video nel quale abbiamo assemblato i documenti del Tirreno e di NoiTv Rete Versilia. Un filmato che ci mostra il generalissimo in costume adamitico, e poi con le virili e patriottiche membra paludate in una vestaglietta a disegnini cashmere ben poco marziale... ma questa è un'altra storia.

Vannacci è un habitué del tuffo viareggino, ma quest'anno, reduce da un colossale successo letterario e politicamente corteggiato dalla Lega, non può non rievocare con il suo cimento - si parva licet - quello effettuato da Beppe Grillo nel 2012. Anno in cui il comico attraversò lo Stretto di Messina a nuoto, lanciando nella stratosfera la campagna elettorale pentastellata alle regionali siciliane.

Venti giorni dopo l'exploit del suo fondatore, Il M5s divenne infatti la terza forza politica dell'isola mentre il candidato pentastellato alla presidenza, Giancarlo Cancelleri, si piazzava terzo con il 18.2% dei voti e addirittura primo a Palermo città, dando così inizio alle varie conquiste territoriali pentastellate, fino ad arrivare a Palazzo Chigi.

L'impresa natatoria viareggina inaugurerà un 2024 di successi in politica, e magari d'ingresso nei palazzi del potere europei, anche per il generale sirenetto Vannacci? Fra pochi mesi lo sapremo.

