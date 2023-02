7 feb 2023 18:52

V PER VANVITELLI - A CASERTA LE CELEBRAZIONI PER I 250 ANNI DALLA MORTE DI LUIGI VANVITELLI, LA PRIMA "ARCHISTAR" DELLA STORIA CHE HA REALIZZATO ALCUNI DEGLI EDIFICI PIÙ FAMOSI D'ITALIA, COME LA REGGIA DI CASERTA - LA DIRETTRICE DELLA REGGIA, TIZIANA MAFFEI: "ERA CAPACE DI UTILIZZARE L’ARCHITETTURA PER LA CELEBRITÀ, ANCHE SE POI LA SUA FAMA SI LEGA PRIMA DI TUTTO ALLA CAPACITÀ DI GESTIRE I CANTIERI"