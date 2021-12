VARIANTE DI PAURA – OTTO MILIONI DI ITALIANI HANNO CANCELLATO LE PRENOTAZIONI PER LE VACANZE SPAVENTATI DALLA OMICRON MENTRE IN 24 MILIONI HANNO SCELTO DI NON PARTIRE – SECONDO DEMOSKOPIKA A SUBIRE UN DRASTICO RIDIMENSIONAMENTO SONO LE PARTENZE DEI 2,1 MILIONI DI ITALIANI PER L’ESTERO MENTRE TENGONO ANCORA LE PRENOTAZIONI PER LA MONTAGNA, DESTINAZIONE PRIVILEGIATA DI 3,8 MILIONI DI APPASSIONATI…

Da www.lastampa.it

Poco più della metà degli italiani (52%) avrebbe deciso di andare in vacanza per le festività di fine anno, con il 24% che ha già prenotato. Al netto di chi è ancora indeciso (15%), gli italiani pronti a fare le valigie sarebbero 18 milioni e 9 su 10 sceglieranno mete italiane. Sul versante opposto, sono 24 milioni gli italiani che hanno scelto di non partire (48%): il 12,4% di costoro perché «pur volendo ha ancora timore a viaggiare» e il 16% (ben 8 milioni) ha addirittura cancellato la prenotazione dopo la notizia della variante Omicron. E’ quanto emerge dal borsino delle vacanze di fine anno di Demoskopika riportato dall’Ansa.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Coldiretti secondo cui l’evoluzione dei contagi anche in Italia lascia in sospeso 10 milioni di persone che prima della pandemia erano abituate a trascorrere fuori casa le festività. A subire un drastico ridimensionamento sono le partenze dei 2,1 milioni di italiani per l’estero mentre tengono ancora prenotazioni per la montagna che rappresentava la destinazione privilegiata di 3,8 milioni di appassionati prima della pandemia secondo l’analisi Coldiretti/Ixe.

Tornando a Demoskopika, le mete più ricercate dagli italiani per trascorrere le festività di fine anno, la montagna è la privilegiata per il 31%, seguono le città d’arte (27,1%). Cresce la quota degli italiani che ha optato per trascorrere il periodo festivo in campagna (14,3%) o al lago (11,9%). Seguono, nel ranking delle mete individuate dagli italiani, il mare (9,6%) e le vacanze termali (6,1%).

La maggior parte degli italiani che ha scelto di andare in vacanza utilizzerà il sistema ricettivo alberghiero o extra-alberghiero: il 29% non intende rinunciare all’albergo e il 12,1% all'ospitalità del villaggio turistico. Sul versante extra-alberghiero, inoltre, le scelte ricadranno principalmente sui bed and breakfast (27%) seguiti dall’agriturismo (4,8%) e dalla scelta del campeggio (1,2%).

