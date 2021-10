DAL VASO DEI “PANDORA PAPERS” ESCE ANCHE DELFO ZORZI - L’EX TERRORISTA NERO, CHE DOPO AVER ACQUISITO LA CITTADINANZA GIAPPONESE È DIVENTATO MILIONARIO (CON IL NOME DI HAGEN ROI) CONTROLLA SEGRETAMENTE DECINE DI AZIENDE, CATENE DI NEGOZI E PROPRIETÀ. I SUOI AFFARI VANNO DALL’ITALIA ALLA SVEZIA, DALLA FRANCIA ALLA SVIZZERA. AL VERTICE DELLA PIRAMIDE C’È IL THOR TRUST, AMMINISTRATO DAL FAMOSO AVVOCATO ELVETICO GIAN GIORGIO SPIESS, CONDANNATO PER IL CRACK DELLA PARMALAT E FAMOSO PER ESSERE STATO LO STORICO LEGALE SVIZZERO DI LICIO GELLI…

Si chiama Thor Trust. È una tesoreria anonima, intitolata al dio guerriero della mitologia vichinga, con base a Panama. Custodisce le azioni di una ragnatela di società offshore, che controllano catene di negozi di abbigliamento, aziende di prodotti in pelle, imprese di import-export della moda italiana, stabilimenti e proprietà immobiliari, da Milano a Venezia, dalla Svezia al Giappone, dalla Svizzera alla Francia.

I Pandora Papers ora ne svelano il titolare: Delfo Zorzi, ex terrorista dell’organizzazione nazifascista Ordine Nuovo, emigrato negli anni ’70 a Tokyo, dove è diventato milionario, ha sposato una ricca ereditiera e ha acquisito la cittadinanza nipponica con il nuovo nome di Hagen Roi.

Le offshore dell’ex terrorista nero sono gestite dai professionisti svizzeri della Fidinam, la più importante compagnia fiduciaria del Canton Ticino. I documenti riservati ottenuti dal consorzio giornalistico Icij e in Italia dall’Espresso indicano come «protector» del Thor Trust (cioè unico rappresentante dell’anonimo proprietario, con l’incarico di controllare e indirizzare gli amministratori fiduciari) uno dei più importanti avvocati elvetici: Gian Giorgio Spiess, uno dei fondatori della Fidinam, famoso in Italia soprattutto perché è stato lo storico legale svizzero di Licio Gelli.

Il capo della P2 lo scelse come difensore di fiducia ai tempi d’oro della loggia massonica segreta e poi negli anni più difficili delle indagini sul crack del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e sulla strage di Bologna. In Svizzera, dove nascondeva centinaia di milioni, Gelli aveva bisogno di un avvocato di prestigio, con un’influenza anche politica: Spiess a Lugano ha fatto parte dell’assemblea legislativa e dell’esecutivo e ha rivestito cariche di rilievo in società e fondazioni. Ha guidato per molti anni anche il calcio europeo come membro, fino al 2018, del comitato esecutivo della Uefa.

Il Thor Trust è al vertice di una piramide di offshore che controllano aziende e proprietà in Europa e in Estremo Oriente. A gestire tutta la costellazione di società anonime è proprio la Fidinam, che lavora per Delfo Zorzi almeno dal 2001.

