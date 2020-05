VECCHIAIA SADO-MASO – UN 82ENNE TEXANO, SPOSATO DA 35 ANNI, È STATO ARRESTATO PER LA MORTE DEL SUO AMANTE DI 65 ANNI, PICCHIATO A SANGUE DURANTE IL SESSO SADOMASO: “ERA CONSENSUALE. IO L’AMAVO” – I DUE STAVANO TROMBANDO QUANDO IL VECCHIETTO HA MENATO IL COMPAGNO CHE, DOPO UN MESE, È MORTO PER EMORRAGIA SESSUALE – I DUE SI ERANO ACCORDATI PER RACCONTARE CHE…

DAGONEWS

alan bischof 2

Un 82enne è stato accusato in Texas di aver ucciso il suo amante segreto durante un gioco sadomaso andato male.

Alan Bischof è stato arrestato per l'aggressione che ha causato la morte di Craig LaMell, 65 anni, morto quasi un mese dopo essere stato picchiato a sangue durante l’incontro hot. I fatti risalgono allo scorso 2 dicembre, ma solo adesso sul computer di Alan è stato trovato un file in cui l’uomo racconta cosa è successo veramente in quella stanza.

craig lamell

Bischof, che è stato sposato per 35 anni, è entrato nel dettaglio della sua "relazione sessuale" segreta, raccontando di avere una relazione sadomaso e che in quella occasione LaMell gli aveva chiesto di picchiarlo. Lui lo aveva fatto e ha descritto il suo amante come un bambino indifeso durante l’attacco che aveva lasciato LaMell sanguinante sul pavimento.

Dopo il pestaggio la coppia aveva concordato di dire che si era trattato di una rapina. L’uomo è stato ricoverato in ospedale per il pestaggio, ma è morto un mese per emorragia cerebrale. Una fonte vicina a Bischof ha detto che sua moglie Beverly non era a conoscenza della relazione.

alan bischof 1

L'avvocato di Bischof, Mike Russo, ha confermato che l'82enne ha confessato tutto alla polizia pur chiarendo che si trattava di una "relazione" e che quello che è successo era "completamente consensuale".

alan bischof 3

«Il suo unico sentimento era amore per Craig – ha detto Russo – Era una relazione amorosa durata quattro anni. Se ci fosse stato qualcosa di diverso LaMell prima di morire avrebbe avuto tutto il tempo per smentire le sue parole. Nego che la sua morte possa essere legata alla sessione consensuale di S&M».

kink documentario sul sadomaso by james franco 6 legatura sadomaso sesso violento 2 sesso violento 4 kink documentario sul sadomaso by james franco 7

sadomaso giochi sadomaso nel club di scambisti il sadomaso impera ad hollywood il labrador lecca il suo padrone manette per sadomaso cappuccio sadomaso sadomaso medievale