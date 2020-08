LE VECCHIE ABITUDINI SONO DURE A MORIRE: MELANIA TRUMP TIRA FUORI DI NUOVO IL SUO SGUARDO GELIDO CONTRO LA VERA FIRST LADY IVANKA! – QUANDO ARRIVA SUL PALCO DELLA CONVENTION LA FIGLIA DI DONALD FA UN SORRISO FINTISSIMO, POI APPENA QUELLA SI GIRA DIVENTA SERIA E...

Da www.corriere.it

lo sguardo gelido di melania trump per ivanka 1

Prima il sorriso, tirato, poi il cambio d’espressione improvviso e lo sguardo gelido. Così Melania Trump ha reagito all’arrivo di Ivanka sul palco durante la serata conclusiva della convention repubblicana.

Il faccia a faccia tra la First Lady e la figliastra all’indomani delle rivelazioni, contenute in un libro, in base alle quali tra Ivanka e la moglie del padre Donald i rapporti sarebbero tesissimi.

