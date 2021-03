I VELENI DI FERRONI – INCREDIBILE MA VERO, LA RAI PROMUOVE LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5! A “L’EREDITÀ” FLAVIO INSINNA, RICORDA IL CAPITANO ULTIMO. PICCOLO PARTICOLARE: CANALE5 TRASMETTE LE REPLICHE DELLA FICTION “ULTIMO” CHE HA COME PROTAGONISTA RAOUL BOVA. MA NON ERA MEGLIO PARLARE DELLA TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO, SULLA RETE AMMIRAGLIA DELLA RAI?

FRANCESCO GIAVAZZI - DALLA SUA PAGINA FACEBOOK

Gianfranco Ferroni per "Il Tempo"

Giavazzi di corsa per andare a palazzo Chigi

Ha 71 anni, Francesco Giavazzi, ma a piedi è velocissimo. È stato uno spettacolo vederlo sfrecciare a passo da vero atleta nelle strade del centro di Roma, ieri, poco dopo le 15. La meta dell’economista? Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi non può fare a meno di lui.

***

Il sottosegretario Sisto va dagli Spiriti

Piazza di Pietra: all’ora di pranzo i vip affollano Spiriti, locale amato anche per la felice disposizione dei tavoli nello spazio esterno. Qualche nome dei presenti di ieri? C’è l’insigne docente e avvocato Francesco Paolo Sisto, neo sottosegretario alla giustizia. Poi Ernesto Carbone, consigliere d’amministrazione di Terna. L’elenco completo però sarebbe troppo lungo.

FRANCESCO PAOLO SISTO E LE SUE BUFFE SCIARPE

***

Chi si rivede, l’ex rettore Gaudio

“Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro”, disse Eugenio Gaudio, rinunciando all’incarico di commissario alla sanità della regione Calabria. E così è stato: l’ex rettore dell’Università La Sapienza è rimasto felicemente a Roma. Ieri si trovava a piazza della Maddalena, in una riunione a tavola, da Maxela.

EUGENIO GAUDIO

***

De Castro critica Emiliano senza dirlo

Paolo De Castro è un politico del Pd, economista, agronomo e accademico italiano. Parlamentare europeo, docente universitario di ruolo ordinario presso l'Università degli Studi di Bologna.

Già ministro e molto altro ancora, è anche un gran signore: nel lungo comunicato che ha inviato per diffondere la notizia della vittoria conseguita (insieme a Raffaele Fitto) nella battaglia per non far annullare i fondi europei pari a 95 milioni di euro, non spesi entro la fine dello scorso anno, destinati allo sviluppo rurale della regione Puglia, De Castro è riuscito a non nominare il governatore Michele Emiliano.

paolo de castro

Si legge delle “problematiche amministrative che hanno compromesso la capacità di programmazione e spesa della regione Puglia”, e che la deroga concessa richiede comunque “da parte della regione Puglia un’azione tempestiva e concreta”.

Non solo, si sottolinea che “la Commissione europea ha ancora una volta ribadito le criticità strutturali del sistema Puglia e ha evidenziato la necessità di un miglioramento della capacità di spesa”, perché “non saranno concesse altre deroghe”. La tirata d’orecchi e l’ultimatum serviranno? Emiliano è avvisato, specie quando si rileva che “ora la palla e la responsabilità è solo nelle mani delle autorità regionali”.

***

Langer ricordato a Sarajevo

C’è chi si ricorda ancora di Alexander Langer, indimenticato promotore del movimento dei Verdi. Anche con iniziative singolari, come il riconoscimento della cittadinanza onoraria di Sarajevo “post mortem”. L’ambasciata italiana a Sarajevo ha così permesso di sottolineare il valore dell’impegno per la pace, a distanza di molti anni dalla tragica scomparsa dell’ambientalista.

***

La Rai di Salini promuove Canale5

raoul bova capitano ultimo

Incredibile ma vero, la Rai promuove la programmazione di Canale5. E non si tratta della prima volta. Anche ieri sera, precedendo il Tg1, c’era il consueto appuntamento con “L’eredità”. Nel gioco finale, che attira milioni di telespettatori, Flavio Insinna elenca le parole che possono permettere al concorrente di vincere, trovandone una nuova capace di collegare quelle già conosciute.

Che poi in questo caso era “ultimo”. Tra gli indizi c’era “capitano”, e questo ha consentito al bravo conduttore di ricordare il capitano Ultimo. Piccolo particolare: Canale5 trasmette le repliche della fiction “Ultimo” che ha come protagonista Raoul Bova.

flavio insinna l eredita'

Ma non era meglio parlare della terza serata del Festival di Sanremo, sulla rete ammiraglia della Rai? Che ne pensa l’uomo che guida l’azienda di viale Mazzini, Fabrizio Salini? Quanti, da casa, snobberanno la manifestazione canora del servizio pubblico per sintonizzarsi sulla rete Mediaset grazie a quanto è stato detto nel gioco “L’eredità”?

