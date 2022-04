I VELENI DI FERRONI - L’ULTIMA CLAMOROSA BOCCIATURA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE UNESCO SULLA CANDIDATURA DEL CAFFÈ ITALIANO ESPRESSO A PATRIMONIO CULTURALE VIENE IMPUTATA AL “PESSIMO RAPPORTO” TRA IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, VINCENZO DE LUCA, E IL MINISTRO DELLA CULTURA, “SU-DARIO” FRANCESCHINI: “NEL PD NON C’È PEGGIOR NEMICO DI CHI FA PARTE DEL TUO STESSO PARTITO”

Gianfranco Ferroni per "Il Tempo"

DE LUCA, FRANCESCHINI A POMPEI

FRANCESCHINI E DE LUCA NERVOSI PER IL CAFFE’

“Niente da fare, nel Pd non c’è peggior nemico di chi fa parte del tuo stesso partito”: dalle parti del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca.

Cosa è successo? Viene imputata al “pessimo rapporto” con il ministro della Cultura Dario Franceschini l’ultima clamorosa bocciatura targata commissione nazionale Unesco della candidatura del caffè italiano espresso a emblema del patrimonio culturale tricolore.

vincenzo de luca 1

Colpa della presenza di Napoli tra le città protagoniste del caffè? Che poi ce n’erano altre dieci, insieme al capoluogo campano. Tra l’altro è stato fatto trapelare che il dossier era stato “molto apprezzato” dai componenti del direttivo, ma il voto alla fine è risultato negativo. Se si tratta di una guerra di nervi tra De Luca e Franceschini, chi ci ha rimesso è stato il caffè…

dario franceschini

***

VESSICCHIO, DA SANREMO A VINITALY

Musica e vino: saranno 89 le aziende presenti alla prossima edizione di Vinitaly, a Verona, nella “collettiva” organizzata dalla Camera di Commercio di Avellino. E se è vero che il vino flirta spesso con l’arte, i visitatori del padiglione non potranno perdersi la performance musicale che vedrà sul palco il maestro più amato dagli italiani, Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, compositore ed anche attore, in compagnia di due esperti dell’improvvisazione jazz per evocare il Festival di Sanremo.

beppe vessicchio 3

Per Luca Perozzi, Segretario Generale della Camera di Commercio di Avellino, “dobbiamo fare in modo che le etichette irpine diventino sempre più un punto di riferimento per chi determina i flussi di acquisto. Vinitaly, in tal senso, rappresenta un palcoscenico fondamentale dove muoversi, intercettare le tendenze, costruire rapporti che aprano nuovi scenari ai produttori”. Tra Taurasi ed Aglianico.

***

CAROFIGLIO PORTA “RANCORE” TRA ROMA E MILANO

gianrico carofiglio

“Rancore” che viaggia tra Roma e Milano: tranquilli, è il titolo del nuovo libro di Gianrico Carofiglio. L’autore è impegnatissimo a presentarlo: ieri sera tappa capitolina al teatro Manzoni, e oggi nel capoluogo lombardo, al Base di via Bergognone.

Con l’occasione Carofiglio annuncia anche il podcast “La disciplina di Penelope”, targato Rai Radio 1 – Chora Media, per la gioia dei vertici di viale Mazzini, ovvero Marinella Soldi e Carlo Fuortes. Che poi il libro “Rancore” è stato pubblicato da Einaudi, del gruppo Arnoldo Mondadori Editore presieduto da Marina Berlusconi, tanto che un amico di Carofiglio dice che “Gianrico è riesce a mettere insieme la Rai e Mediaset nella stessa serata, altro che rancore”…