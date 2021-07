I VELENI DI FERRONI - VIRGINIA RAGGI MERCOLEDÌ SERA HA CENATO CON IL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGÒ AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE. MA NON SONO MANCATI I MUGUGNI DI ALCUNI STORICI SOCI CHE ANCORA NON HANNO DIGERITO IL “NO” DELLA RAGGI ALLE OLIMPIADI DI ROMA - NARDELLA INVITA A PRANZO GLI STILISTI – IN PUGLIA EMILIANO NOLEGGIA VEICOLI PER GLI IMMIGRATI – PAOLA PEREGO ORA AMA IL SUO CORPO: “ACCADEVA CHE MI SCEGLIEVANO E NON CAPIVO PERCHÉ, CON LA MIA AUTOSTIMA A ZERO. POI…”

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

virginia raggi giovanni malago'

Raggi a cena al Circolo Aniene ma il no alle olimpiadi pesa ancora

Clamoroso al Circolo canottieri Aniene: mercoledì sera il sindaco di Roma Virginia Raggi ha raggiunto la sede del sodalizio sportivo per cenare con il presidente del Coni Giovanni Malagò. Non sono mancati i mugugni di alcuni storici soci che ancora non hanno digerito il “no” della Raggi alle olimpiadi di Roma...

MICHELE EMILIANO

In Puglia Emiliano noleggia veicoli per gli immigrati

In Puglia, nel Pd, qualcuno contesta il governatore Michele Emiliano e dice sottovoce: “C’è chi ha combattuto l’apartheid, e chi invece lo promuove. Qual è stata una delle più grandi lotte contro il razzismo? Far sedere su un bus i neri tra i bianchi.

VIRGINIA RAGGI E MALAGO

Nella regione Puglia succede il contrario, si creano i bus solo per gli immigrati. E se su questi mezzi ci vuole salire un bianco che succede? Viene cacciato? C’è qualcosa che non va”. Tutta colpa del cosiddetto “affidamento servizio di noleggio senza conducente di veicoli destinati al trasporto dei lavoratori migranti nelle aree interessate dal lavoro stagionale nelle Province di Foggia e Lecce, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di lavoro e di ottimizzare la gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza”.

michele emiliano basket

Fino al 9 luglio si può chiedere alla regione la “concessione di un contributo per il pagamento del noleggio, del carburante, della copertura assicurativa per la Rca e per gli infortuni del conducente, la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, destinati al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati presenti nelle seguenti località: Torretta Antonacci agro di San Severo, Borgo Tre Titoli agro di Cerignola e Masseria Boncuri Nardò”.

RAGGI MALAGO'

Sono “ammessi a presentare manifestazione di interesse le Associazioni, le Onlus, le Società Cooperative, i Consorzi, le Società Consortili, le Fondazioni di diritto privato, le Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, i Sindacati, le Ong e Società regionali strumentali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso nei territori delle Province di Foggia e Lecce”. Bene, ma se un “indigeno pugliese” vorrà salire su questi bus, cosa succederà?

***

stefano accorsi

Metti Stefano Accorsi tra Masset e Salini

A Palazzo Farnese, nella tarda mattinata di ieri, l’incontro con l’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset e l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini era appena terminato. Protagonista, il progetto dedicato al ponte che collegherà simbolicamente, per qualche giorno, l’edificio di piazza Farnese con la Villa Farnesina.

paola perego

Ma ecco che, all’improvviso, nei saloni del palazzo appare il press agent Saverio Ferragina con due copie di un volume dedicato all’attore Stefano Accorsi. Un libro è destinato all’ambasciatore, l’altro finisce generosamente nelle mani di Salini. Il quale, soddisfatto, esce dal palazzo con la sontuosa opera editoriale, sulla quale spicca una fascetta gialla che ricorda Giulio Regeni.

***

Paola Perego ora ama il suo corpo

"Il mio corpo? Da una decina di anni ho imparato ad amarlo, con tutti i suoi difetti. Questo mi hanno dato e a questo devo voler bene". Lo ha detto Paola Perego, ospite di Pierluigi Diaco su Rai Radio2 a “Ti sento”, raccontando gli inizi della sua carriera nella moda.

paola perego 1

“Accadeva che mi sceglievano e io non capivo il perchè, con la mia autostima a zero. Mi chiedevo: ma con tutte queste ragazze così belle e spigliate perchè chiamano me? All'epoca se volevi fare sfilate importanti dovevi calzare scarpe 39 ma io avevo il 36. Per non perdere i soldi delle sfilate fingevo di avere il 39 e poi infilavo nelle punte cotone e giornale, tutto quello che trovavo!", ha raccontato divertita.

***

Nardella invita a pranzo gli stilisti

il sindaco di firenze dario nardella

Aggiungi un posto a tavola che c’è uno stilista in più. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha invitato a pranzo, a Palazzo Vecchio, in occasione di Pitti immagine, personaggi del calibro di Patrizio Bertelli, Leonardo Ferragamo, Brunello Cucinelli, Toni Scervino. Mancava il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa. C’era invece Antonella Mansi: abbandonato il ruolo di banchiera (è stata presidente della Fondazione Mps), oggi è numero uno del Centro di Firenze per la moda italiana. Evviva.

paola perego paola perego al naturale raggi malago' paola perego instagram paola perego formentera PAOLA PEREGO NELLO SPOT VAPOR SPRINT PAOLA PEREGO NELLO SPOT VAPOR SPRINT paola perego