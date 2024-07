IL VENEZUELA SULL’ORLO DELLA GUERRA CIVILE - MADURO SI E’ BLINDATO AL POTERE: “LA VIOLENZA CHE SI STA SCATENANDO IN VENEZUELA È STATA ORDINATA DALL'ESTREMA DESTRA DI EDMUNDO GONZALEZ E MARIA CORINA MACHADO E FINANZIATA DAGLI STATI UNITI, DAI NARCOS COLOMBIANI, DA ELON MUSK E DALL'ESTREMA DESTRA GLOBALE” - IL DITTATORE DI CARACAS ORDINA PATTUGLIAMENTI “FINO AL RISTABILIMENTO DELLA PACE” - BIDEN E LULA: “CARACAS PUBBLICHI SUBITO I VERBALI ELETTORALI” - LA COLOMBIA CHIEDE NUOVAMENTE LE “PROVE” DELL'ELEZIONE DI MADURO MENTRE IL PERU’ RICONOSCE GONZALEZ PRESIDENTE ELETTO - IL COSTA RICA OFFRE ASILO AI LEADER DI OPPOSIZIONE VENEZUELANI: “SIAMO INFORMATI DI MANDATI D'ARRESTO CONTRO MACHADO E GONZALEZ”

MADURO, 'VIOLENZA È STATA ORDINATA DA MACHADO E GONZALEZ'

'Li faccio responsabili delle violenze, devono pagare'

(ANSA) - CARACAS, 30 LUG - "La violenza che si sta scatenando in Venezuela è stata ordinata dall'estrema destra di (Edmundo) Gonzalez e (Maria Corina) Machado e finanziata dagli Stati Uniti, dai narcos colombiani, da Elon Musk e dall'estrema destra globale". Lo ha affermato Nicolas Maduro in una riunione di gabinetto trasmesso a reti unificate. "Alcuni degli arrestati per le violenze hanno confessato che sono stati inviati e pagati da Machado e Gonzalez, loro sono responsabili di questi atti e dovranno pagare", ha aggiunto.

MADURO ORDINA PATTUGLIAMENTI 'FINO AL RISTABILIMENTO DELLA PACE'

'Per contrastare le violenze e proteggere il popolo'

(ANSA) - CARACAS, 30 LUG - "Per contrastare le violenze e gli incidenti e proteggere il popolo dalle bande criminali che oggi operano nel Paese ho ordinato lo spiegamento delle Forze Armate e la Polizia nel pattugliamento delle strade e le città di tutto il Paese".

Lo ha annunciato Nicolas Maduro dopo aver accusato i leader dell'opposizione, Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, di aver promosso le proteste contro la proclamazione della sua vittoria alle elezioni di domenica e gli scontri con la polizia che hanno prodotto 11 morti secondo l'ultimo bilancio provvisorio. "I militari e la polizia rimarranno nelle strade fino a che non verrà ristabilita la pace", ha aggiunto Maduro.

BIDEN-LULA, CARACAS PUBBLICHI SUBITO I VERBALI ELETTORALI

(ANSA) - WASHINGTON, 30 LUG - In una telefonata che hanno avuto oggi sul voto in Venezuela, Joe Biden e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva "hanno concordato sulla necessità di una pubblicazione immediata dei verbali elettorali completi, trasparenti e dettagliati a livello di seggio da parte delle autorità elettorali" di Caracas e "hanno condiviso la prospettiva che l'esito delle elezioni venezuelane rappresenti un momento critico per la democrazia nell'emisfero", impegnandosi "a rimanere in stretto coordinamento sulla questione": lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

I due presidenti "si sono inoltre impegnati ad approfondire la cooperazione tra i loro paesi per accelerare la transizione verso l'energia pulita e continuare a promuovere la Partnership for Workers' Rights, che hanno lanciato insieme a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dello scorso anno per dare potere ai lavoratori e combattere alcuni dei problemi più significativi che i lavoratori devono affrontare".

IL PERÙ RICONOSCE GONZALEZ PRESIDENTE ELETTO DEL VENEZUELA

'Maduro un dittatore che vuole restare al potere'

(ANSA) - LIMA, 30 LUG - Il governo peruviano, guidato da Dina Boluarte, ha riconosciuto Edmundo Gonzalez Urrutia come nuovo presidente eletto del Venezuela. Il ministro degli Esteri, Javier González-Olaechea, ha dichiarato che "la posizione ha il sostegno di numerosi Paesi, governi e organizzazioni internazionali", riferisce il canale statale TV Perù.

Per quanto riguarda Nicolás Maduro, proclamato vincitore dal Consiglio nazionale elettorale (CNE) del Venezuela, il ministro ha affermato che, "a causa dei brogli perpetrati" nelle elezioni di domenica, il Perù lo considera "come una persona che vuole perpetuarsi al potere attraverso una dittatura".

LA COLOMBIA CHIEDE NUOVAMENTE LE 'PROVE' DELL'ELEZIONE DI MADURO

(ANSA) - BOGOTA, 30 LUG - L'unica possibilità che il governo venezuelano ha a disposizione "per evitare la violenza nelle strade" è mostrare i verbali che provano la legittimità dell'elezione di Nicolas Maduro. Lo ha detto il ministro degli Esteri colombiano Gilberto Murillo in un nuovo pronunciamento sulla situazione nel Paese vicino.

Confermando la linea attendista di Bogotà, Murillo ha affermato che "per portare avanti un accordo di pace in Venezuela è necessario conoscere i verbali dei risultati elettorali in ciascuna sezione e farli verificare dal mondo".

"La comunità internazionale e il popolo venezuelano sperano che prevalgano la trasparenza e le garanzie elettorali per tutti i settori, è estremamente importante chiarire ogni dubbio sul controllo", ha aggiunto nel breve video diffuso su X. Murillo ha anche sottolineato che la Colombia, come parte della comunità internazionale, sarà disposta a sostenere gli sforzi necessari per garantire la pace, la stabilità e il rafforzamento della democrazia nella regione".

IL COSTA RICA OFFRE ASILO AI LEADER DI OPPOSIZIONE VENEZUELANI

'Siamo informati di mandati d'arresto contro Machado e Gonzalez'

(ANSA) - SAN JOSE, 30 LUG - Il Costa Rica ha offerto asilo politico alla leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, e al candidato Edmundo Gonzalez e a quanti soffrono per la persecuzione dell'establishment chavista, in particolare i sei rifugiati nell'Ambasciata argentina a Caracas. "Siamo stati informati che in Venezuela ci sono mandati di arresto contro María Corina Machado e Edmundo González. Il Costarica offre l'asilo politico a Machado e a Gonzalez", ha affermato il ministro degli Esteri del Paese Centroamericano Arnoldo André in un video su X.

CARACAS ATTIVA UN CANALE DIGITALE PER DENUNCIARE LE PROTESTE

(ANSA) - CARACAS, 30 LUG - Il governo venezuelano ha attivato un canale digitale sulla piattaforma statale Patria (strumento che permette l'accesso telematico ai servizi dell'amministrazione pubblica) per denunciare le proteste dell'opposizione: una sorta di sistema di segnalazione presentato dal presidente Nicolas Maduro, ai suoi supporter che hanno marciato nelle strade di Caracas fino a palazzo Miraflores, per dimostrargli fedeltà. "Questa iniziativa permetterà ai venezuelani di denunciare gli atti di violenza fascista che si verificano nel Paese", ha dichiarato il capo di Stato illustrando l'iniziativa.

OPPOSIZIONE VENEZUELA PUBBLICA SITO WEB PER VERIFICA VOTO

(ANSA) - CARACAS, 30 LUG - L'opposizione venezuelana ha pubblicato una piattaforma web per verificare i risultati delle elezioni di domenica stato per stato. Nel portale appaiono inserite le prove digitalizzate del voto dell'81,21% degli elettori, ovvero 24.384 verbali (acta). Il portale era stato annunciato da Machado, che aveva detto di avere "le prove" dei brogli di Maduro, spiegando che ogni "venezuelano potrà accedere con i propri dati personali al sito e validare il suo voto". Secondo il portale, Edmundo Gonzalez vince col 67% con 7.119.768 voti, mentre Maduro ottiene il 30% con 3.225.819 voti, e gli altri candidati 250.135.

Secondo il link https://resultadosconvzla.com/, pubblicato sul profilo X di Machado, e del candidato della Piattaforma unitaria democratica, Edmundo Gonzalez Urrutia, e condiviso dal presidente argentino, Javier MIlei, e dal magnate sudafricano Elon Musk, i tavoli trasmessi sono stati 24.384 su 30.026, mentre i votanti sono stati 10.613.881 su 17.634.183, con una partecipazione del 60,19%. Sul profilo di Gonzalez è presente anche la pagina per l'accesso con l'inserimento dei dati personali, con il messaggio: "venezuelano, attraverso questo link potrai vedere come col tuo voto e la tua volontà hai cambiato la storia del Venezuela".

"Qui puoi trovare gli 'acta' che abbiamo digitalizzato, e che confermano il nostro straordinario trionfo". Sul profilo X del presidente Nicolas Maduro è invece fissato un post in cui il presidente appare col volto molto teso in cui dice che "si è conclusa la prima sessione del Consiglio di Stato e del Consiglio di sicurezza e difesa, dove sono riuniti tutti i cinque poteri costituzionali.

Il presidente del Parlamento - spiega - è in ritardo perché in Parlamento è stato votato un accordo in ripudio della violenza e di questa dannata criminale fascista (in riferimento a Machado, ndr) che vuole imporsi e creare le condizioni per un nuovo 11 di aprile (2002, ndr), un nuovo colpo di stato, contro la nostra democrazia". E avverte che è in corso "un massiccio tentativo di destabilizzazione" del Venezuela.

