VENT'ANNI DI GUERRA, BOMBE, INVASIONE DI TERRA E UN SECONDO DOPO CHE GLI AMERICANI HANNO LASCIATO KABUL, L'AFGHANISTAN E' TORNATO NELLE MANI DEI TALEBANI: "CONTROLLIAMO L'85% DEL PAESE" - I COMBATTENTI HANNO OCCUPATO UN AVAMPOSTO AL CONFINE CON L'IRAN E IL CONFINE CON IL TAGIKISTAN: "GARANTIAMO CHE IL NOSTRO TERRITORIO NON SARÀ MAI PIÙ USATO CONTRO UN PAESE TERZO E PRENDEREMO OGNI MISURA PER EVITARE CHE L'ISIS POSSA MAI OPERARE QUI…"

(ANSA) - Il movimento talebano ha preso il controllo dell'85% del territorio afghano. Lo ha detto Shahabuddin Delawar, funzionario dell'ufficio politico talebano in Qatar e capo della delegazione talebana in visita a Mosca. "L'85% del territorio afghano è passato sotto il controllo degli emirati islamici", ha detto Delawar in una conferenza stampa. Amministrazioni, scuole e ospedali continuano a funzionare in quei territori, ha precisato, citato da Interfax.

AFGHANISTAN: TALEBANI,CONQUISTATO AVAMPOSTO A CONFINE IRAN

(ANSA-AFP) - Un portavoce dei talebani ha annunciato la conquista del più importante avamposto strategico commerciale al confine con l'Iran, mentre prosegue il ritiro delle forze internazionali e l'avanzata degli insorti che hanno lanciato una violenta offensiva in tutto l'Afghanistan. "Il porto di Islam Qala è ora sotto il nostro pieno controllo e cercheremo di rimetterlo in funzione oggi", ha detto all'Afp Zabihullah Mujahid, un portavoce dei talebani. Ieri il presidente Usa Joe Biden ha confermato il termine della missione entro il 31 agosto, assicurando però il sostegno al governo di Kabul.

AFGHANISTAN:MOSCA, IN MANO TALEBANI 2/3 CONFINE TAGIKISTAN

(ANSA) - Mosca vede aumentare le tensioni al confine tra Afghanistan e Tagikistan, due terzi del quale è controllato dal movimento talebano. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing. "Abbiamo visto un'impennata delle tensioni sul confine afghano-tagiko. Non c'è voluto molto tempo perché il movimento talebano si impadronisse della maggior parte dei distretti di confine e ora il movimento controlla circa due terzi del confine del paese", ha sottolineato, citata dalla Tass.

TALEBANI,NON PERMETTEREMO ALL'ISIS DI ENTRARE IN AFGHANISTAN

(ANSA) - I talebani combatteranno l'ISIS in Afghanistan. Lo ha detto Shahabuddin Delawar, un funzionario dell'ufficio politico dei talebani in Qatar in una conferenza stampa a Mosca. "Garantiamo che il nostro territorio non sarà mai più usato contro un Paese terzo e prenderemo ogni misura per evitare che Daesh [ISIS] possa mai operare qui, nel territorio dell'Afghanistan", ha detto Delawar. Lo riporta Interfax.

