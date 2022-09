24 set 2022 15:36

LA VERA GRANDE PREOCCUPAZIONE DEI PARTITI E' L'ARRIVO DEL MALTEMPO NEL GIORNO DEL VOTO - E' ALLERTA METEO IN SETTE REGIONI: PREVISTI TEMPORALI E RISCHIO FRANE: COME FARANNO GLI ANZIANI AD ANDARE A VOTARE? - LE AREE A MAGGIOR RISCHIO DISAGI SONO PIEMONTE, LIGURIA, VENETO, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE ED IN EMILIA-ROMAGNA, DOVE SI PREVEDONO CUMULI FINO A 100 MM – IL MALTEMPO SI ABBATTERÀ ANCHE SU LAZIO ABRUZZO E CAMPANIA, MENTRE A SUD E NORD OVEST CI SARANNO CONDIZIONI PIÙ ASCIUTTE E SOLEGGIATE…