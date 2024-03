LA VERITÀ RESTA UN MIRAGGIO – L’OMICIDIO DI NADA CELLA, LA 24ENNE UCCISA NEL 1996 NELLO STUDIO DI COMMERCIALISTI DOVE LAVORAVA A CHIAVARI, SEMBRA DESTINATO A RESTARE PER SEMPRE UN COLD CASE – IL GIP HA DISPOSTO IL NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI ANNALUCIA CECERE, LA 58ENNE CHE ERA ACCUSATA DI OMICIDIO AGGRAVATO DALLA CRUDELTÀ E DAI FUTILI MOTIVI: PER LA GIUDICE LA DONNA È PROSCIOLTA PER NON AVERE COMMESSO IL FATTO IN BASE ALLA LEGGE CARTABIA CHE…

Sembra destinato a restare per sempre un cold case l’omicidio di Nada Cella, uccisa a 24 anni il 6 maggio del 1996 nello studio di commercialisti dove lavorava, a Chiavari. Quasi 28 anni dopo il delitto, e due settimane dopo l’udienza preliminare, la decisione del giudice Angela Maria Nutini è di non luogo a procedere nei confronti Annalucia Cecere, ex insegnante, oggi 58enne.

La donna, che vive con la famiglia in una frazione di Boves, nel Cuneese, era accusata di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi.

Secondo la pm Gabriella Dotto, che negli ultimi due anni e mezzo ha riaperto l’inchiesta e costruito l’impianto accusatorio con le indagini della squadra mobile di Genova, Cecere uccise la ragazza per gelosia e invidia: la donna avrebbe voluto prendere il suo posto sia come segretaria dello studio sia nelle attenzioni del titolare, Marco Soracco.

Per la giudice, tecnicamente, la donna è «prosciolta per non avere commesso il fatto». La sentenza è legata alla legge Cartabia che consente di rinviare a processo solo se gli elementi raccolti dall’accusa sono sufficienti ad arrivare a una «ragionevole previsione di condanna».

[…] Non è detto che la sentenza del gup metta definitivamente la parola fine all’inchiesta perché la Procura di Genova potrà fare ricorso, davanti alla Corte d’appello e, infine, se lo riterrà anche in Cassazione ma mai come negli ultimi 28 anni il giallo di via Marsala è sembrato tanto irrisolvibile.

[…] Annalucia Cecere ha sempre sostenuto (quando fu sentita come teste nel 1996) che la mattina del delitto era a lavorare in uno studio dentistico. Le centinaia di testimonianze e gli indizi riportati alla luce - dalla mendicante che ha riferito di avere visto Cecere davanti all’edificio dove è stata uccisa Nada Cella poco dopo le 9 fino al bottoni trovati vicino al cadavere della ragazza e poi a casa della stessa Cecere - non sono stati considerati sufficienti a ordinare il dibattimento in Corte d’Assise.

